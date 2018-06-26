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Глава МВД сообщил о росте числа зависимых от психостимуляторов россиян

Вторник, 26 Июня 2018 12:07
Глава МВД сообщил о росте числа зависимых от психостимуляторов россиян Фото из открытых источников

Начальник Министерства внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев обратил внимание на увеличение количества зависимых от психостимуляторов граждан. Это, по мнению министра, связано с изменением структуры отечественного наркорынка.

 

"В последнее время мы видим, как рынок наркотиков переживает стремительные изменения — в нем наметились тенденции, которые указывают на смену самой его структуры. Правоохранители изымают все больше синтетических наркотиков — только по итогам 2017-го года доля таких веществ увеличилась более чем на двадцать пять процентов. При этом, в России ощутимо увеличилось число пациентов, которые зависят от психостимуляторов", — заявил Колокольцев, выступая на заседании Государственного антинаркотического комитета.

 

В чем заключаются глубинные причины наблюдаемого феномена — министр не пояснил.

 

Осенью прошлого года СМИ распространили слова Дмитрия Носова — лидер организации "Антидилер" и член Общественной палаты заявил, что наркоторговлю необходимо "вернуть на улицы", так как ловить наркоторговцев, осуществляющих свою незаконную деятельность в интернет-пространстве, чрезвычайно сложно.

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Колесников Андрей Опубликовано в Вне политики   Теги Новости наркоманы
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