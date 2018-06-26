Глава МВД сообщил о росте числа зависимых от психостимуляторов россиян

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Начальник Министерства внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев обратил внимание на увеличение количества зависимых от психостимуляторов граждан. Это, по мнению министра, связано с изменением структуры отечественного наркорынка.

"В последнее время мы видим, как рынок наркотиков переживает стремительные изменения — в нем наметились тенденции, которые указывают на смену самой его структуры. Правоохранители изымают все больше синтетических наркотиков — только по итогам 2017-го года доля таких веществ увеличилась более чем на двадцать пять процентов. При этом, в России ощутимо увеличилось число пациентов, которые зависят от психостимуляторов", — заявил Колокольцев, выступая на заседании Государственного антинаркотического комитета.

В чем заключаются глубинные причины наблюдаемого феномена — министр не пояснил.

Осенью прошлого года СМИ распространили слова Дмитрия Носова — лидер организации "Антидилер" и член Общественной палаты заявил, что наркоторговлю необходимо "вернуть на улицы", так как ловить наркоторговцев, осуществляющих свою незаконную деятельность в интернет-пространстве, чрезвычайно сложно.