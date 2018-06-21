Четверг 21 июня 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Общество» Вне политики» Летнее солнцестояние 2018. 21 июня - самый длинный день в году

Летнее солнцестояние 2018. 21 июня - самый длинный день в году

Четверг, 21 Июня 2018 09:56
Летнее солнцестояние 2018. 21 июня - самый длинный день в году Фото из открытых источников

Сегодня, двадцать первого июня — самый длинный в году световой день в Северном полушарии. На широте столицы Российской Федерации самый длинный световой день продлится семнадцать часов и тридцать три минуты.

 

Самый длинный день, как отмечают астрономы, подразумевает начало астрономического лета, так что те из наших читателей, которые не воспринимают всерьез какое-то там календарное лето, теперь могут быть уверенными в том, что лето все-таки наступило.

 

Кроме того, самый длинный день автоматически подразумевает и самую короткую ночь. Плюс, сегодня в 13:07 по Москве наступит так называемое летнее солнцестояние — наше светило, перемещающееся по небосклону по эклиптике, достигнет самой дальней точки от небесного экватора, если установить начальную точку координат на Северном полюсе мира.

 

"Жители Северного полушария могут праздновать начало астрономического лета, а жители Южного, соответственно — астрономической зимы. При этом, в Северном полушарии будет фиксироваться самый длинный день и самая короткая ночь", — сообщают официальные представители Московского планетария.

 

В Санкт-Петербурге начинаются белые ночи, а севернее шестьдесят шестой широты будет наблюдаться полярный день. В Мурманске, например, Солнце вообще не садится с двадцать второго мая по двадцать второе июля.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Вне политики   Теги Новости солнцестояние
Главное за сутки
Лондон обеспокоен возможностью встречи Путина и Трампа до саммита НАТО Лондон обеспокоен возможностью встречи Путина и Трампа до саммита НАТО Лондон встревожен возможностью встречи в июле президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, особенно если она состоится раньше саммита НАТО и визита главы американской администрации в Великобританию. Об…
В Колумбии погиб российский музыкант и шоумен В Колумбии погиб российский музыкант и шоумен Посольство России в Колумбии подтвердило информацию о гибели российского ведущего Андрея Бородина в Колумбии. "В мае этого года его тело было обнаружено в запертом номере в отеле Медельина. По данным…
Сборные России и Уругвая досрочно вышли в плей-офф ЧМ-2018 Сборные России и Уругвая досрочно вышли в плей-офф ЧМ-2018 Сборная Уругвая обыграла команду Саудовской Аравии со счетом 1:0 в матче второго круга группового этапа на чемпионате мира по футболу. Единственный гол на 23-й минуте забил нападающий Луис Суарес, сообщает …

Читайте также
Ученые рассказали о неожиданной пользе брака Ученые рассказали о неожиданной пользе брака Живущие в браке люди реже становятся жертвами заболеваний сердечно-сосудистой системы и, соответственно, реже умирают от инфарктов и инсультов. Столь неожиданный вывод сделали сотрудники расположенного в Великобритании Килского университета, опубликовавшие посвященную…
Повышение пенсионного возраста в России начнется с 2019 года Повышение пенсионного возраста в России начнется с 2019 года Правительство РФ предлагает поэтапно повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин, переходный период начнется в 2019 году и продлится до 2028 года для мужчин…
300 обнаженных велосипедистов защитили экологию 300 обнаженных велосипедистов защитили экологию Триста голых велосипедистов вообразили себя тремя сотнями спартанцев и решили защищать, нет, не Грецию, а всего лишь экологию. Результативность выбранной активистами стратегии вызывает определенные вопросы, зато выглядело устроенное ими действо,…
Тайм-менеджмент XXI века: как погрузиться в волну всеуспевания и сохранить свое душевное здоровье Тайм-менеджмент XXI века: как погрузиться в волну всеуспевания и сохранить свое душевное здоровье Перед современным обществом стоит задача - не просто все успевать, а, успевая многое, сохранять при этом свое эмоциональное здоровье. Утопия? - Спросите вы. Реалии современной жизни! - отвечу я вам.…
Фото
Тристан-да-Кунья - самое отдаленное населенное место в мире Тристан-да-Кунья - самое отдаленное населенное место в мире

Расположенный в 2161 км от острова Святой Елены и в 2816 км от ближайшего материка мыса Доброй Надеж...

Видео

 

ЧМ-2018: Россия Египет. Самые важные моменты

Опрос

Кого вы считаете фаворитом ЧМ по футболу?

 

Анекдот дня

Чем моложе блогер, тем хуже ему жилось при Сталине.

Еще »
Самые популярные материалы
Трамп заканчивает уничтожение "пятой колонны" в России Трамп заканчивает уничтожение "пятой колонны" в России
Почему Латвия до дрожи боится обнародования архивов КГБ Почему Латвия до дрожи боится обнародования архивов КГБ
США признали: "Будапештский меморандум" был пустой бумажкой США признали: "Будапештский меморандум" был пустой бумажкой
США готовятся к третьей мировой войне? США готовятся к третьей мировой войне?
Необъявленная война: Как Россия победила НАТО Необъявленная война: Как Россия победила НАТО
Новости партнеров

 Какие недуги лечат занятия любовью?

 

 

 

 Из «Мисс Америка» исключили дефиле в купальниках

  

 

 В Англии найден клад стоимостью 1 миллион фунтов

  

 

 6 самых странных фактов, которые не укладываются в голове

 

 

 Покупателей новых автомобилей в России ждут серьезные проблемы

 

 

Infox.sg
24СМИ
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.