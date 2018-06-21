Летнее солнцестояние 2018. 21 июня - самый длинный день в году

Фото из открытых источников

Сегодня, двадцать первого июня — самый длинный в году световой день в Северном полушарии. На широте столицы Российской Федерации самый длинный световой день продлится семнадцать часов и тридцать три минуты.

Самый длинный день, как отмечают астрономы, подразумевает начало астрономического лета, так что те из наших читателей, которые не воспринимают всерьез какое-то там календарное лето, теперь могут быть уверенными в том, что лето все-таки наступило.

Кроме того, самый длинный день автоматически подразумевает и самую короткую ночь. Плюс, сегодня в 13:07 по Москве наступит так называемое летнее солнцестояние — наше светило, перемещающееся по небосклону по эклиптике, достигнет самой дальней точки от небесного экватора, если установить начальную точку координат на Северном полюсе мира.

"Жители Северного полушария могут праздновать начало астрономического лета, а жители Южного, соответственно — астрономической зимы. При этом, в Северном полушарии будет фиксироваться самый длинный день и самая короткая ночь", — сообщают официальные представители Московского планетария.

В Санкт-Петербурге начинаются белые ночи, а севернее шестьдесят шестой широты будет наблюдаться полярный день. В Мурманске, например, Солнце вообще не садится с двадцать второго мая по двадцать второе июля.