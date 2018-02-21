ФСБ России задержали гражданина Туниса на границе России и Норвегии

Мурманские пограничники поймали гражданина Туниса, который намеревался пересечь границу Российской Федерации и Норвегии. Нарушитель, как сообщают официальные представители Пограничного управления ФСБ РФ по западному арктическому району, направлялся в Норвегию в поисках лучшей жизни.
Мечты о лучшей жизни, которыми был одержим нелегал, так и остались мечтами, а в реальности его жизнь только ухудшилась, потому что в данный момент против иностранного гражданина было инициировано уголовное производство по первой части 322 статьи УК РФ ("Незаконное пересечение государственной границы.
"Было установлено, что тунисец приехал в пограничный район Мурманской области для того, чтобы нелегально пересечь границу и попасть, таким образом, в Норвегию", — отмечают сотрудники ФСБ.
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