Среда 21 февраля 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Происшествия» ФСБ России задержали гражданина Туниса на границе России и Норвегии

ФСБ России задержали гражданина Туниса на границе России и Норвегии

Вторник, 20 Февраля 2018 14:23
ФСБ России задержали гражданина Туниса на границе России и Норвегии Фото из открытых источников

Мурманские пограничники поймали гражданина Туниса, который намеревался пересечь границу Российской Федерации и Норвегии. Нарушитель, как сообщают официальные представители Пограничного управления ФСБ РФ по западному арктическому району, направлялся в Норвегию в поисках лучшей жизни.

 

Мечты о лучшей жизни, которыми был одержим нелегал, так и остались мечтами, а в реальности его жизнь только ухудшилась, потому что в данный момент против иностранного гражданина было инициировано уголовное производство по первой части 322 статьи УК РФ ("Незаконное пересечение государственной границы.

 

"Было установлено, что тунисец приехал в пограничный район Мурманской области для того, чтобы нелегально пересечь границу и попасть, таким образом, в Норвегию", — отмечают сотрудники ФСБ.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Происшествия   Теги Новости Граница

Главное за сутки
Допинг-проба В Крушельницкого оказалась положительной Допинг-проба В Крушельницкого оказалась положительной 19 февраля, в соответствии с установленной процедурой, состоялось вскрытие и анализ допинг-пробы Б члена команды "Олимпийские спортсмены из России" Александра Крушельницкого. Проба дала положительный результат, подтвердив наличие запрещённого препарата в…
Американский генерал назвал основные проблемы армии США‍ Американский генерал назвал основные проблемы армии США‍ Вооруженные силы Соединенных Штатов Америки не готовы к так называемой многодоменной войне — считает генерал-майор Пол Чемберлен, ответственный за бюджет американской армии. Высокопоставленный американский военный сделал соответствующее заявление, комментируя оборонный…
Сергей Лавров рассказал о феномене Виталия Чуркина Сергей Лавров рассказал о феномене Виталия Чуркина Виталия Чуркина любят и вспоминают в ООН, он стал дипломатическим наследием России. Такое мнение высказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По словам руководителя внешнеполитического ведомства, Чуркин был талантливым, креативным…

Читайте также
76-летняя женщина обвинила свою 106-летнюю мать в краже денег 76-летняя женщина обвинила свою 106-летнюю мать в краже денег Столичные правоохранители, возможно, столкнулись с одной из самых старых преступниц за всю историю криминальных расследований, приняв заявление у 73-летней женщины, которая утверждает, что ее 106-летняя мать похитила у нее деньги…
Вооружённый геймер вломился в дом к стримерам в Остине Вооружённый геймер вломился в дом к стримерам в Остине Американские копы застрелили вооруженного пистолетом геймера, который с неясным, но вполне агрессивным намерением вломился в дом, где проживали стримеры Меган Тёрни и Гевин Фри, известные многим интересующимся играми пользователям YouTube.…
Мумию питерского пенсионера нашли в кровати с самодельной подругой Мумию питерского пенсионера нашли в кровати с самодельной подругой Трупный запах, ощущавшийся жителями одного из питерских домов, заставил их обратиться в правоохранительные органы с просьбой обследовать квартиру, пожилой хозяин которой уже несколько месяцев не показывался на улице. Проникнув в…
Москвич "выпил кофе" в кафе на 35 миллионов рублей Москвич "выпил кофе" в кафе на 35 миллионов рублей Столичные правоохранители разыскивают мошенника, похитившего тридцать пять миллионов рублей у доверчивого москвича, который хотел обменять свои сбережения на доллары США. Примечательно, что обменный пункт, в который направился пострадавший, ему посоветовали…
Фото
Российский город, где проживает 243 человека Российский город, где проживает 243 человека

В Татарстане под Казанью есть исторический город, где проживает всего 243 человека. Этот город назыв...

Видео

 

Минобороны показало на видео всю мощь российской артиллерии‍

Самые популярные новости

 

Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Андрей Воробьев: работы по решению проблемы экологии в Подмосковье будут продолжаться Андрей Воробьев: работы по решению проблемы экологии в Подмосковье будут продолжаться
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев традиционно обратился к населению. Он заострил внимание людей на том, что для подотчетного ему региона тема экологии обладает важнейшим значением. Как заверил управленец, работы по решению актуальных для экологии проблем будут вестись и в этом году. Так, в Подмосковье будут работать…
Центр косметологии Силуэт - гарант Вашей красоты Центр косметологии Силуэт - гарант Вашей красоты
Фотокосметологические манипуляции, косметологические процедуры и контурная пластика. Все эти и множество других специальных процедур восстановят здоровье и внешнюю красоту пациента. Обратившись в Центр косметологии по адресу Сущевский вал 16, каждый пациент получает комплексное исследование состояния организма и квалифицированную помощь врачей, младшего медицинского персонала. Специализированное оборудование…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Acer Extensa 2508-P02W (NX.EF1ER.008) Всего предложений:(13)
Acer Extensa 2508-P02W (NX.EF1ER.008) от19990руб.
Цена от Fotosklad.ru. Казань
ASUS X205TA-FD015BS Все предложения (25)
ASUS X205TA-FD015BS от15990руб.
Цена от Евросеть. Хабаровск
3Q Clutch EN8901N Все предложения (1)
3Q Clutch EN8901N от8980руб.
Цена от Rucenka
Ноутбуки
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.