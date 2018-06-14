Самый большой в мире бумажный самолет запустили в Америке

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Если вы захотите изготовить самый большой в мире бумажный самолет, то вам придется делать как минимум 20-метровое изделие — говорят представители Книги рекордов Гиннесса, присутствовавшие на запуске рекордного 19.5-метрового бумажного самолета.

Процедура запуска столь огромного "самолетика" была довольно непростой — для того, чтобы поднять исполинское изделие в воздух, потребовался подъемный кран. Если вы хотите увидеть действо, то смотрите видео ниже. Запуск, как необходимо отметить, производился на территории Соединенных Штатов Америки, силами сотрудников Массачусетского музея.

"Мы слепили этот самолетик из разнообразного бумажного хлама, и в результате он получился довольно тяжеленьким — масса конструкции приблизилась к семи сотням килограммов. Но в итоге все получилось — теперь рекорд принадлежит нам. Но надолго ли? Неизвестно", — говорит автор проекта, художник по имени Джерри Бек.

Бек добавляет, что ему просто нравится делать что-то такое, что раньше никто не делал.

Ранее в Книгу рекордов Гиннесса попали: самая маленькая ракета-носитель, самый старый мужчина, самая волосатая девушка, самый огромный плов, а также множество прочих невероятных вещей.