Месть: Крокодил съел издевавшуюся над ним 10 лет собаку

Фото из открытых источников

Житель Австралии, который жил на уединенном острове вместе с ручным крокодилом и собакой, остался без собаки — рептилия, которую постоянно дразнило животное, все-таки расправилась с обидчиком.

Тут стоит отметить, что дразнил крокодила скорее сам его владелец, мужчина по имени Кай Хэнсен, просто для этого он использовал собаку. Австралиец, в частности, развлекал наведывающихся к нему гостей уникальным трюком — он бросал крокодилу кусок мяса, который у рептилии тут же отбирала внезапно подбегавшая собака.

Однажды мясо упало слишком близко к рептилии, поэтому крокодил сумел схватить подбежавшую собаку. Животное по кличке Пиппа погибло в зубах у хищника.

"Мне, конечно, жаль Пиппу, но случилось то, что должно было рано или поздно случиться. Хотя, я ведь проделывал этот трюк на протяжении десяти лет, и все всегда получалось нормально...", — рассказывает мужчина.

Который теперь живет в окружении одних только крокодилов — кроме Кэсси (так зовут рептилию, которая съела собаку), у Хэнсена есть еще несколько ручных крокодилов. Впрочем, "ручные" — это, как видим, довольно громко сказано, то есть, никто особенно не удивится, если Кэсси однажды съест своего хозяина.