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Дроны и собаки: Как будут следить за безопасностью на пляжах этим летом

Пятница, 01 Июня 2018 09:29
Дроны и собаки: Как будут следить за безопасностью на пляжах этим летом Фото из открытых источников

Этим летом на пляжах Москвы появится технологическое новшество — по данным официального представительства столичного МЧС, пляжи будут патрулироваться при помощи беспилотных летательных аппаратов. Плюс, в места для отдыха будут направлены кинологи с собаками, работающие на волонтерских началах.

 

"Если говорить об использовании беспилотников, то в таком масштабе (беспилотников будет около двух десятков) эта практика будет задействована впервые. Мы уже проводили такой эксперимент в прошлом году над Москвой-рекой и он показал довольно высокую эффективность дронов. БПЛА помогают оценивать пожарную безопасность в лесах, искать заблудившихся грибников, а также успешно выполнять массу других задач", — цитирует представителей МЧС портал московских мэра и правительства.

 

Кроме дронов, пляжи Москвы будут патрулироваться собаками. Среди четвероногих помощников есть представители таких пород, как леонбергер, ньюфаундленд, золотистый ретривер и лабрадор-ретривер. Животные, как отмечается, могут похвастать успешно пройденной специальной подготовкой и, соответственно, наличием кинологической книжки спасателя.

 

Сегодня, первого июня, в Москве официально открываются сразу одиннадцать зон отдыха, расположенных у воды. Безопасность отдыхающих граждан — один из приоритетов городских властей.

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Колесников Андрей Опубликовано в Вне политики   Теги Новости пляж
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