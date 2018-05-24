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Пляж Навагио - кусочек рая на Земле

Четверг, 24 Мая 2018 07:24
Пляж Навагио - кусочек рая на Земле Фото из открытых источников

Остров Закинтос - это живописный кусочек земли у юго-западного побережья Греции, на котором находятся несколько скалистых бухт, отрезанных от материка.

 

В одном из этих уединенных кусочков рая находится пляж Навагио - песчаная полоса, которая отличалась бы своей красотой, если бы не останки потерпевшего кораблекрушение судна контрабандистов, создающее, тем не менее, выразительный контраст.

 

Также известный как “Пляж Кораблекрушения” и “Бухта Контрабандиста”, пляж Навагио стал мини-кладбищем для корабля в 1983 году, когда судно, известное как Панайотис, потерпело крушение на живописном берегу. Согласно отчетам, судно провозило контрабандой сигареты, выпивку, и возможно даже людей, но на их след вышли власти и начали их преследовать через непогоду, прямо в бухту, где Панайотис сел на мель. С тех пор, корабль так и сидел на берегу, медленно разваливаясь, однако он не был забыт.

 

 

Место крушения скоро стало популярным направлением для отдыхающих, ищущих не только нетронутый пляж, но и мрачное потрескивание гниющего судна. Поскольку трюм корабля ржавеет, корпус постепенно погружается в пески, но большая часть судна все еще находится на поверхности. Сегодня пляж Намагио по-прежнему остается популярным местом для людей, желающих сойти с проторенного пути, однако в пиковое время здесь могут находиться множество единомышленников. 

 

 

 

 

 

Источник

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Волкова Алена Опубликовано в Удивительная природа   Теги пляж
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