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Робот BAXTER сам научился ходить по льду и снегу‍

Четверг, 24 Мая 2018 10:48
Робот BAXTER сам научился ходить по льду и снегу‍ Фото из открытых источников

Четвероногий робот, сконструированный инженерами из Норвегии, способен самообучаться, поэтому никто особенно не удивился, когда машина самостоятельно освоила ходьбу по таким сложным поверхностям, как лед и снег.

 

"Нет, ну мы конечно поразились, но в целом это было предсказуемо — наш робот, знаете ли, специально был разработан именно таким образом, чтобы ходить по самым сложным для ходьбы поверхностям. Однако самое главное сделал он сам — робот умеет учиться на собственных ошибках", — рассказывают сотрудники Университета Осло.

 

Попадая на новую для себя поверхность, робот начинает активно анализировать ее — он получает информацию об особенностях поверхности, ее наклоне и прочности, и разве что не пробует то, по чем ему предстоит ходить, на вкус. А может быть, кстати говоря, и пробует.

 

Затем в дело вступают весьма продвинутые компьютерные алгоритмы, которые позволяют роботу выработать оптимальную стратегию и тактику движения. Создатели машины говорят, что поведение их детища напоминает поведение животного, которое вынуждено приспосабливаться к новым условиям. В общем, робототехника шагает по планете стремительными шагами.

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости робот
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