В Саратове могут закрыть единственный в регионе аэропорт

Фото из открытых источников

Единственный в Саратовской области аэропорт может закрыться, если авиакомпания "Саратовские авиалинии" прекратит свое существование. Такое заявление сделал накануне Михаил Герасименко, замгендиректора саратовского авиаперевозчика.

"Если будет принято решение об окончательном закрытии компании, то деньги, необходимые для того, чтобы аэропорт продолжал работать, выделять будет просто некому. Объект, соответственно, будет закрыт", — цитируют Герасименко СМИ.

Международный аэропорт Саратов-Центральный, как отметил Герасименко, принадлежит авиакомпании "Саратовские авиалинии" с самого момента ее основания, то есть, уже на протяжении восьмидесяти шести лет. "И по итогам реорганизации 1994-го года, когда компания приобрела современный вид, ничего не изменилось — аэропорт по-прежнему принадлежит перевозчику", — добавляет заместитель генерального директора.

В мае стало известно о письме, которое поступило "Саратовским авиалиниям" от Росавиации. В письме ведомство просит перевозчика обеспечить возвращение всех своих пассажиров, которые находятся за границей, и не осуществлять завоз людей, которые намерены оставаться за границей после 30 марта. После этой даты деятельность авиакомпании будет приостановлена.