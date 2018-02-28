Росавиация отказала Azur Air в допуске на популярные направления

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Самолеты российского авиационного перевозчика Azur Air не смогут осуществлять полеты по двум с лишним десяткам популярных направлений. Соответствующее решение было принято Росавиацией, которая выявила у Azur Air множество опасных нарушений.

Ранее, напомним, сообщалось, что в работе авиакомпании Azur Air обнаружились нарушения, влияющие непосредственно на безопасность авиаперевозок. Компания должна была устранить все нарушения, чтобы получить возможность продолжать выполнять полеты.

Azur Air, как необходимо отметить, поработала над нарушениями и, вроде бы, устранила все вызвавшие опасения у специалистов моменты. Вроде бы — потому что документы, в которых описана проделанная работа, все еще рассматриваются экспертами Росавиации.

Срок действия сертификата эксплуатанта компании Azur Air, тем временем, заканчивается двадцать первого марта. То есть, если нарушения, выявленные Росавиацией, не будут устранены к этому дню, то перевозчик может прекратить полеты вообще.

"Разрешения на новые направления компании Azur Air не выдавались. Речь идет о популярных зарубежных направлениях — это, например, Испания, Куба, Болгария, Доминикана, Турция, Мексика, а также другие страны", — уточняют представители Межведомственной комиссии по допуску авиакомпаний к выполнению международных перевозок пассажиров и грузов.