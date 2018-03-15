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СМИ: В Канаде кошка научилась дарить цветы‍

Четверг, 15 Марта 2018 11:43
СМИ: В Канаде кошка научилась дарить цветы‍ Фото из открытых источников

Проживающая в Канаде кошка, имя которой не сообщается, является слишком упитанной для того, чтобы ловить мышей и приносить их трупики в дом, как любят делать многие коты, поэтому она приносит в жилище своей хозяйки... цветы. Выглядит все это как особый ритуал, который, при этом, повторяется регулярно.

 

Кошка, по словам опубликовавшей эту историю в "Твиттере" Элли Хэмилтон, приносит цветы весной и летом. То есть, в те периоды, когда они растут в саду около дома. Животное терпеливо сидит в цветнике и ждет, когда очередной цветок упадет с куста, а затем внимательно изучает его и, если цветок соответствует каким-то неизвестным критериям, приносит его хозяйке.

 

"Таким удивительным образом кошка компенсирует свою неспособность ловить мышей", — пишет Хэмилтон.

 

В общем, история, безусловно, действительно весьма интересная. Коты, как отмечают эксперты, довольно часто приносят в дом самые разнообразные предметы. Новозеландский кот Мо, например, приносит хозяину нижнее белье соседок, чем, кстати, однажды едва не рассорил его с девушкой. Так что цветы, как видим, это еще не самое невероятное, что может принести мяукающее существо.

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Колесников Андрей Опубликовано в Вне политики   Теги Новости Кошка

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