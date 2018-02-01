Кот рассорил влюбленную пару, принеся домой трусы соседки

Житель Окленда по имени Эд Уильямс едва не расстался со своей девушкой после того, как его кот принес домой нижнее белье, принадлежащее соседке. Об уникальном случае, который имел место в Новой Зеландии, пишет локальное издание New Zeland Herald Focus.
"Я был в шоке, когда моя девушка нашла на нашей постели чужие женские трусы. Мало того — обнаружился еще и лифчик, который лежал на крыльце. Я вообще не мог понять, в чем дело, пока недели через две не увидел, как мой кот Мо идет домой с чужой майкой в зубах", — рассказывает шокированный новозеландец.
Кот Мо, как выяснилось, оказался прожженным преступником — за неделю он похищает у соседей Уильямса около тридцати-сорока вещей. Это преимущественно нижнее белье, футболки и носки.
"Раньше я не замечал за ним ничего подобного, но вот теперь понимаю, что в поведении Мо всегда наблюдались какие-то странности. Он, например, постоянно куда-то ходил по ночам. Теперь ясно, что он направлялся не на охоту. Ну или на охоту, но не на мышей, а на соседские трусы", — отмечает Уильямс, резюмируя: "Кот-преступник — горе в семье".
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