Четверг 01 февраля 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Общество» Вне политики» Кот рассорил влюбленную пару, принеся домой трусы соседки

Кот рассорил влюбленную пару, принеся домой трусы соседки

Четверг, 01 Февраля 2018 11:11
Кот рассорил влюбленную пару, принеся домой трусы соседки Фото из открытых источников

Житель Окленда по имени Эд Уильямс едва не расстался со своей девушкой после того, как его кот принес домой нижнее белье, принадлежащее соседке. Об уникальном случае, который имел место в Новой Зеландии, пишет локальное издание New Zeland Herald Focus.

 

"Я был в шоке, когда моя девушка нашла на нашей постели чужие женские трусы. Мало того — обнаружился еще и лифчик, который лежал на крыльце. Я вообще не мог понять, в чем дело, пока недели через две не увидел, как мой кот Мо идет домой с чужой майкой в зубах", — рассказывает шокированный новозеландец.

 

Кот Мо, как выяснилось, оказался прожженным преступником — за неделю он похищает у соседей Уильямса около тридцати-сорока вещей. Это преимущественно нижнее белье, футболки и носки.

 

"Раньше я не замечал за ним ничего подобного, но вот теперь понимаю, что в поведении Мо всегда наблюдались какие-то странности. Он, например, постоянно куда-то ходил по ночам. Теперь ясно, что он направлялся не на охоту. Ну или на охоту, но не на мышей, а на соседские трусы", — отмечает Уильямс, резюмируя: "Кот-преступник — горе в семье".

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Вне политики   Теги Новости кот

Главное за сутки
России вернули победу на Олимпиаде в Сочи России вернули победу на Олимпиаде в Сочи Апелляции двадцати восьми российских атлетов, у которых по решению Международного олимпийского комитета были отобраны медали Олимпиады в Сочи, были удовлетворены Спортивным арбитражным судом (CAS). Теперь оправданные судом российские спортсмены не…
В Польше приняли закон, предусматривающий наказание за обвинения поляков в Холокосте В Польше приняли закон, предусматривающий наказание за обвинения поляков в Холокосте Сенат Польши принял поправки к закону об Институте национальной памяти Польши, которые вводят наказание за использование формулировки "польские лагеря смерти" и распространение других фактов об участии поляков в Холокосте, которые…
Американцы провалили испытания противоракеты Американцы провалили испытания противоракеты Второй тест подряд испытания системы ПРО США Aegis Ashore Missile Defense Test Complex (AAMDTC) потерпел неудачу, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в Вашингтоне. Ракета SM-3 Block IIA, стартовавшая…

Читайте также
Ученые: Мастурбация невероятно опасна для здоровья Ученые: Мастурбация невероятно опасна для здоровья Самостоятельное снятие интимного напряжения может быть очень опасным для здоровья и жизни — заявляют ученые, выяснившие, что мастурбация, кроме некоторых положительных эффектов, таит в себе и значительные опасности. "Особенное беспокойство…
Минтруд назвал заболевания для получения бессрочной инвалидности‍ Минтруд назвал заболевания для получения бессрочной инвалидности‍ Максим Топилин, начальник министерства труда и соцзащиты Российской Федерации, заявил, что согласно проекту постановления правительства "О внесении изменений в Правила признания лица инвалидом", инвалидность будет устанавливаться при первичном обращении бессрочно…
«Самый толстый в мире мальчик» похудел на 76 кг и смог встать с дивана‍ «Самый толстый в мире мальчик» похудел на 76 кг и смог встать с дивана‍ Мальчик из Индонезии по имени Ария Пермана, которого еще недавно называли самым толстым ребенком в мире, похудел, сбросив треть своего веса. Теперь Ария может не только вставать с дивана, но…
Центр косметологии Силуэт - гарант Вашей красоты Центр косметологии Силуэт - гарант Вашей красоты Фотокосметологические манипуляции, косметологические процедуры и контурная пластика. Все эти и множество других специальных процедур восстановят здоровье и внешнюю красоту пациента. Обратившись в Центр косметологии по адресу Сущевский вал 16, каждый…
Фото
Невероятное кипящее озеро в Доминике Невероятное кипящее озеро в Доминике

Многие путают Доминиканскую Республику с Содружеством Доминика. Эти два государства расположены в Ка...

Видео

 

Чеченцы наехали на Собчак: "Вали отсюда!"

Опрос

Как вы относитесь к запрету МОК на использование спортсменами символики РФ на ОИ?

 

Анекдот дня

Артиллерия наших сирийских партнеров обстреляла конвой наших турецких партнеров.

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Центр косметологии Силуэт - гарант Вашей красоты Центр косметологии Силуэт - гарант Вашей красоты
Фотокосметологические манипуляции, косметологические процедуры и контурная пластика. Все эти и множество других специальных процедур восстановят здоровье и внешнюю красоту пациента. Обратившись в Центр косметологии по адресу Сущевский вал 16, каждый пациент получает комплексное исследование состояния организма и квалифицированную помощь врачей, младшего медицинского персонала. Специализированное оборудование…
Как сдать ЕГЭ на 100 баллов? Рассказывает Михаил Ланцман Как сдать ЕГЭ на 100 баллов? Рассказывает Михаил Ланцман
Пожалуй, можно без преувеличения сказать, что 99,9% современных школьников стремится успешно сдать Единый государственный экзамен. При этом, они хотят не просто сдать его, а набрать более 80 баллов из 100 возможных. Это поможет поступить в институт или университет своей мечты на лучшую специальность. Фактически все…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB Всего предложений:(65)
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB от4720руб.
Цена от Next72
Sony PlayStation 4 500Gb Все предложения (44)
Sony PlayStation 4 500Gb от20000руб.
Цена от Smartfon44
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb Все предложения (45)
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb от12600руб.
Цена от Smartfon44
Компьютеры
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.