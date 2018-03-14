Знаменитый сайт предсказал смерть Стивена Хокинга еще в январе‍

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Умерев в 2018 году, известный на весь мир британский физик-теоретик и популяризатор науки Стивен Хокинг оправдал ожидания авторов портала The DeathList, еще в январе составивших список знаменитостей, которые должны уйти в этом году.

В перечне, который появился на сайте The DeathList в начале текущего года, присутствуют пятьдесят знаменитостей.

В списке, в частности, присутствует принц Филипп (мужу королевы Елизаветы II скоро исполнится девяносто семь лет, поэтому его смерть весьма вероятна), политик из Соединенных Штатов Америки Джон Маккейн (ему восемьдесят один и у него рак, но Маккейн, кстати говоря, известен своей невероятной живучестью), а также, например, бывший американский президент Джимми Картер, которому в этом году должно исполниться девяносто четыре.

Плюс, в списке The DeathList присутствуют: африканский диктатор Роберт Мугабе (девяносто четыре года), Джордж Буш-старший (в июне ему должно исполнится девяносто четыре), экс римский папа Бенедикт XVI (16 апреля ему исполнится 91), голливудский актер Шон Коннери (в августе ему будет восемьдесят восемь) и Ронни Вуд из The Rolling Stones (первого июня ему должно исполниться семьдесят один).