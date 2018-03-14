Среда 14 марта 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Наука» О чем предупреждал человечество великий физик Стивен Хокинг?

О чем предупреждал человечество великий физик Стивен Хокинг?

Среда, 14 Марта 2018 12:28
О чем предупреждал человечество великий физик Стивен Хокинг? Фото из открытых источников

Сегодня, четырнадцатого марта 2018-го, скончался известный британский физик-теоретик и популяризатор науки Стивен Уильям Хокинг. Учитывая столь печальное обстоятельство, человечество вспоминает, о чем вообще говорил Хокинг, когда занимался популяризацией науки.

 

А говорил он о довольно внушительном массиве научных и не очень вещей и явлений. Стивен Хокинг, в частности, был уверен, что люди не могут быть единственными разумными существами во Вселенной.

 

"Вселенная — это сотни миллиардов галактик, в каждой из которых сотни миллиардов звезд. Количество планет и вовсе не поддается исчислению. И вы хотите сказать, что Земля — единственная населенная разумной цивилизацией планета? Это, учитывая теорию вероятности, просто невозможно", — говорил ученый.

 

В гипотетических инопланетянах, кстати, Стивен Хокинг видел в первую очередь угрозу. Не стоит, говорил он, так активно посылать сигналы в космическое пространство, потому что так можно, что называется, накликать беду.

 

Кроме пришельцев, угрозы виделись Хокингу, например, в искусственном интеллекте, который может однажды поработить людей, а затем и вовсе уничтожить их. Кроме того, Хокинг предупреждал о высокой вероятности катастрофы планетарного масштаба, которая вынудит людей переселиться на другую планету. В общем, удивительный был человек.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости Стивен Хокинг

Главное за сутки
Ангела Меркель в четвертый раз подряд стала канцлером Германии Ангела Меркель в четвертый раз подряд стала канцлером Германии Бундестаг в четвертый раз подряд избрал Ангелу Меркель канцлером Германии. Большинство депутатов поддерживало ее, поэтому фактически голосование было проведено как формальность. "Ангела Меркель получила необходимое большинство, она избрана канцлером", —…
Стивен Хокинг умер: Известный физик скончался на 77-ом году жизни Стивен Хокинг умер: Известный физик скончался на 77-ом году жизни Английский физик-теоретик Стивен Уильям Хокинг скончался на 77-ом году жизни. Об этом пишет news.mail.ru, со ссылкой на телеканал BBC. Хокинг — физик-теоретик, известный популяризатор науки и автор книги «Краткая история…
США пригрозили миру созданием космических войск США пригрозили миру созданием космических войск Американский лидер Дональд Трамп заявил, что в Соединенных штатах могут появиться космические войска. Об этом он рассказал во время выступления в Калифорнии. «Моя новая национальная стратегия признает, что космос —…

Читайте также
Ученые выяснили, что происходит в мозге во время беспамятства Ученые выяснили, что происходит в мозге во время беспамятства Ряд исследований Мичиганского Университета немного прибавил к имеющимся знаниям о том, что происходит с мозгом, когда мы погружаемся в бессознательное состояние. Деятельность мозга не останавливается под наркозом (хотя это может…
Ученые объяснили принцип «лучше синица в руке, чем журавль в небе» Ученые объяснили принцип «лучше синица в руке, чем журавль в небе» Люди ориентированы на избегание потерь больше, чем на потенциальную прибыль. Потери привлекают больше внимания, чем потенциальные доходы. То есть принцип «лучше синица в руке, чем журавль в небе» по-прежнему работает.…
Ученые: Татуировки остаются на коже благодаря иммунитету‍ Ученые: Татуировки остаются на коже благодаря иммунитету‍ Мало кто знает, но татуировки не исчезают со временем исключительно благодаря иммунной системе, которая при помощи своих клеток под названием макрофаги впитывает частицы краски и сохраняет их. О существовании татуировок…
Астрономы ежедневно регистрируют до 10 тысяч сигналов от пришельцев Астрономы ежедневно регистрируют до 10 тысяч сигналов от пришельцев Современный уровень науки пока что не позволяет ответить на вопрос: "Одни ли мы во Вселенной?", который тревожит не только специалистов, но и простых обывателей. Ученые, тем временем, постоянно фиксирует множество…
Фото
Чудо в США: Национальный парк Брайс-Каньон Чудо в США: Национальный парк Брайс-Каньон

Национальный парк Брайс-Каньон расположен на территории штата Юта (США). Этот удивительный природный...

Видео

 

Путин. Документальный фильм Андрея Кондрашова. Часть 1

Опрос

Как вы относитесь к созданию реестра коррупционеров в РФ?

 

Анекдот дня

- Я за естественность. Меня устраивают мои брови, ресницы, ногти.

- Не дал денег?

- Не дал.

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Михаил Ланцман объяснил, почему так важно обращаться к репетиторам Михаил Ланцман объяснил, почему так важно обращаться к репетиторам
Для того, чтобы успешно сдать ЕГЭ или ОГЭ на сегодняшний день бесплатного образования недостаточно, ведь знания, которые учащиеся получают в обычной школе, зачастую отрывочны и плохо структурированы. Именно поэтому родители старшеклассников тратят немалые средства на дополнительные занятия для своих детей. Исходя из данных, собранных экспертами,…
Андрей Воробьев: работы по решению проблемы экологии в Подмосковье будут продолжаться Андрей Воробьев: работы по решению проблемы экологии в Подмосковье будут продолжаться
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев традиционно обратился к населению. Он заострил внимание людей на том, что для подотчетного ему региона тема экологии обладает важнейшим значением. Как заверил управленец, работы по решению актуальных для экологии проблем будут вестись и в этом году. Так, в Подмосковье будут работать…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB Всего предложений:(65)
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB от4720руб.
Цена от Next72
Sony PlayStation 4 500Gb Все предложения (44)
Sony PlayStation 4 500Gb от20000руб.
Цена от Smartfon44
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb Все предложения (45)
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb от12600руб.
Цена от Smartfon44
Компьютеры
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.