О чем предупреждал человечество великий физик Стивен Хокинг?

Сегодня, четырнадцатого марта 2018-го, скончался известный британский физик-теоретик и популяризатор науки Стивен Уильям Хокинг. Учитывая столь печальное обстоятельство, человечество вспоминает, о чем вообще говорил Хокинг, когда занимался популяризацией науки.
А говорил он о довольно внушительном массиве научных и не очень вещей и явлений. Стивен Хокинг, в частности, был уверен, что люди не могут быть единственными разумными существами во Вселенной.
"Вселенная — это сотни миллиардов галактик, в каждой из которых сотни миллиардов звезд. Количество планет и вовсе не поддается исчислению. И вы хотите сказать, что Земля — единственная населенная разумной цивилизацией планета? Это, учитывая теорию вероятности, просто невозможно", — говорил ученый.
В гипотетических инопланетянах, кстати, Стивен Хокинг видел в первую очередь угрозу. Не стоит, говорил он, так активно посылать сигналы в космическое пространство, потому что так можно, что называется, накликать беду.
Кроме пришельцев, угрозы виделись Хокингу, например, в искусственном интеллекте, который может однажды поработить людей, а затем и вовсе уничтожить их. Кроме того, Хокинг предупреждал о высокой вероятности катастрофы планетарного масштаба, которая вынудит людей переселиться на другую планету. В общем, удивительный был человек.
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