Последний день зимы: Когда в Москву придет тепло, узнали синоптики

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Сегодня последний день зимы, поэтому многих отечественных граждан волнует весьма актуальный вопрос — когда же наконец температура воздуха приблизится к весенней? Удивительно, но теплее станет уже завтра, в первый день весны.

По крайней мере — в Москве. Об этом говорят, если что, не какие-нибудь сомнительные экстрасенсы, а сотрудники Гидрометцентра Российской Федерации.

Согласно прогнозам синоптиков, в ночь на первое марта столбики термометров опустятся почти до минус двадцати, однако уже днем воздух прогреется до минус трех.

"Аномальные морозы, которые обрушились на Россию, начнут слабеть с приходом календарной весны. Потеплеет, в частности, в столице — днем первого марта в Москве будет всего минус три - минус восемь", — заявил накануне Роман Вильфанд, начальник Гидрометцентра РФ. В общем, Роман Вильфанд слов на ветер не бросает, поэтому нет абсолютно никаких оснований не верить ему — отмечают синоптики.

Что же касается дальнейших погодных перспектив, то они остаются весьма туманными. Но не волнуйтесь — рано или поздно весна все-таки настанет. А если нет, то настанет сразу лето, что, в общем-то, тоже довольно неплохо.