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Мощное похолодание, вынудившее европейцев закупить рекордные объемы российского голубого топлива, уже получило прозвище "Зверь с востока" — пишет федеральное бизнес-агентство "Экономика сегодня" в материале, посвященном экспорту российского газа в ЕС.

Игорь Юшков из Фонда национальной энергетической безопасности говорит, что последний месяц зимы и первый месяц весны — это проблемное для Европы время, если рассматривать этот период в контексте потребления газа.

"Объемы топлива в хранилищах стремительно иссякают, поэтому европейцы начинают нервничать, когда смотрят на прогноз погоды, в котором присутствуют довольно ощутимые морозы. Вот в такие моменты в Европе и осознают всю важность бесперебойных поставок газа из Российской Федерации", — отмечает эксперт.

Сжиженный природный газ, на который Европу пытаются перевести США, транспортируется танкерами гораздо медленнее, чем российский газ по газотранспортным системам. Поэтому в ситуациях, когда аномальные морозы заставляют европейцев не экономить топливо для отопления, газ из России оказывается просто-таки незаменимым. И предпосылок для изменения этой ситуации в обозримом будущем, как заключают специалисты, нет.