Эксперты рассказали, как колесить по миру «бесплатно»

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Многие люди мечтают путешествовать по миру, однако даже не пытаются реализовывать свои желания, полагая, что путешествия — это что-то невероятно сложное и дорогое. Современный мир, при этом, позволяет путешествовать "бесплатно".

Что подразумевается под "бесплатно"? Вы можете покорять мир, занявшись одним из располагающих к этому видов деятельности. Например, можно стать бортпроводником.

Это, впрочем, не самый простой вариант — претендовать на такой род деятельности могут лишь прошедшие жесточайший отбор. Но и бонусы весьма заманчивые — высокая зарплата, постоянные путешествия, скидки на отели и билеты, и так далее.

Еще один вариант путешествовать относительно доступно — окупать часть средств, потраченных на поездку, попутно подрабатывая международным курьером. В Интернете существуют сервисы, которые нанимают туристов для доставки срочных отправлений. Тут главное ничего не перепутать и не связаться с доставкой, например, наркотиков.

Не хотите летать — присмотритесь к круизным лайнерам. Там, как оказывается, есть масса вакансий кроме капитана. Например — фотограф. В общем, вариантов путешествовать относительно недорого — масса. Узнать больше о путешествиях можно на сайте newstraveller.ru.