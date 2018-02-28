Эксперты рассказали, как колесить по миру «бесплатно»

Многие люди мечтают путешествовать по миру, однако даже не пытаются реализовывать свои желания, полагая, что путешествия — это что-то невероятно сложное и дорогое. Современный мир, при этом, позволяет путешествовать "бесплатно".
Что подразумевается под "бесплатно"? Вы можете покорять мир, занявшись одним из располагающих к этому видов деятельности. Например, можно стать бортпроводником.
Это, впрочем, не самый простой вариант — претендовать на такой род деятельности могут лишь прошедшие жесточайший отбор. Но и бонусы весьма заманчивые — высокая зарплата, постоянные путешествия, скидки на отели и билеты, и так далее.
Еще один вариант путешествовать относительно доступно — окупать часть средств, потраченных на поездку, попутно подрабатывая международным курьером. В Интернете существуют сервисы, которые нанимают туристов для доставки срочных отправлений. Тут главное ничего не перепутать и не связаться с доставкой, например, наркотиков.
Не хотите летать — присмотритесь к круизным лайнерам. Там, как оказывается, есть масса вакансий кроме капитана. Например — фотограф. В общем, вариантов путешествовать относительно недорого — масса. Узнать больше о путешествиях можно на сайте newstraveller.ru.
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