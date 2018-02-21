Самые романтические места для путешествия по Северной Америке

Фото из открытых источников

Задумали романтическое путешествие? Предлагаем вам для этого самые интересные места Северной Америки.

1. ГАВАЙИ. ДОЛИНА КОРОЛЕЙ

Почувствовать себя влюбленной королевской четой во время романтического путешествия можно на северо-восточном побережье гавайских островов, в долине Вайпио, названной в честь местной династии монархов. Это одно из самых интересных мест Северной Америки, где можно лицезреть головокружительные виды ярко-зеленых бархатных полей, каскады оглушительных водопадов и самый длинный пляж с магическим черным песком. Сомнений не остается - именно здесь можно провести всю жизнь!

2. КАЛИФОРНИЯ. ПАНОРАМА БИГСЕР

И пусть официально «Шоссе 66» (Road 66) самая известная дорога в США, настоящие романтики выбирают другой путь - Биг-Сер. 90 миль вдоль ослепительного побережья Северной Америки и величественных гор заставят сердце биться чаще и развеют все проблемы. Обязательно нужно остановиться на одной из многочисленных смотровых площадок, где за чашечкой кофе можно насладиться знаменитым калифорнийским закатом.

3. НЬЮ-ЙОРК. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК

В этом старейшем парке много укромных интересных мест, где можно прижаться друг к другу. Взять лодку напрокат или проехать по парку в карете. Идеальное место для влюбленных - это Земляничная поляна - любимая часть парка Джона Леннона, которая названа в честь одной из его песен. В память о нем Йоко Оно создала поляну, выложенную черно-белой мозаикой со словом Imagine в центре. Недалеко от западного входа в парк была установлена мемориальная табличка, которая гласит, что это место признано в 121 стране. На крышах пентхаусов, окружающих Центральный парк, расположены бары и рестораны. Во время романтического путешествия также стоит посетить ресторанчик на крыше музея Метрополитен.

Источник