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Выставка военной техники откроется в музее «Московский транспорт» 23 февраля

Пятница, 23 Февраля 2018 11:01
Выставка военной техники откроется в музее «Московский транспорт» 23 февраля Фото из открытых источников

Сегодня, в День защитника Отечества, в музее "Московский транспорт" открывается масштабная экспозиция военной техники. Посетители музея, как сообщает официальный портал правительства и мэра столицы, смогут увидеть такие легендарные транспортные средства времен Великой Отечественной войны, как грузовики ГАЗ-АА и ЗИС-5, а также советский вездеход ГАЗ-67.

 

Кроме советской военной техники с богатой историей, на выставке будет представлена и зарубежная техника середины двадцатого столетия. Приуроченная ко Дню защитника Отечества выставка, которую назвали "Солдаты-автомобили", стартует сегодня, двадцать третьего февраля, и продлится до двадцать восьмого февраля.

 

"Грузовики ГАЗ-АА, которые присутствуют среди экспонатов выставки, использовались во время Великой Отечественной войны в качестве машин для доставки оружия и боеприпасов, а машины ЗИС-5, как необходимо отметить, служили в качестве шасси для известных на весь мир реактивных минометов "Катюша". Командирский вездеход ГАЗ-67 служил транспортным средством для военачальников СССР, а также для штабных офицеров и контрразведчиков. В этом автомобиле, можно будет, кстати, сфотографироваться", — говорят организаторы экспозиции.

 

На выставке, кроме советских образцов техники, будут американские Studebaker US6, Chevrolet G7107, Willys MB и Dodge WC-51 — машины, которые Советский Союз получал по ленд-лизу.

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Колесников Андрей Опубликовано в Вне политики   Теги Новости военная техника

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