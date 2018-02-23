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Названы самые популярные подарки женщин к 23 февраля и зарплаты их мужчин

Пятница, 23 Февраля 2018 09:54
Названы самые популярные подарки женщин к 23 февраля и зарплаты их мужчин Фото из открытых источников

Аналитики "Сбербанка" провели весьма масштабное исследование, по итогам которого, в частности, было установлено, что чаще всего дарят российским мужчинам на День защитника Отечества.

 

Самые популярные подарки — предметы одежды, ювелирные изделия и часы, туристические товары, а также игры и товары, связанные с хобби. Женщины, которые приобретают все это, делают покупки, как правило, в период с двадцатого по двадцать третье февраля.

 

"К самым значительным тратам склонны женщины трех возрастных категорий — 18-25 лет, 30-35 и 50-55 лет", — отмечают аналитики.

 

Которые, кроме того, установили, что отечественные мужчины предпочитают такие развлечения, как кино, боулинг и бильярд. Специалисты анализировали и траты мужчин — в результате выяснилось, что неохотнее всего мужчины тратят деньги на услуги медицинского и косметического характера (два-три процента от общего объема трат, то есть в среднем около пяти тысяч рублей в год).

 

Доход мужчин растет наиболее динамично в 25-35 лет, а самыми высокими зарплатами могут похвастаться 40-45-летние мужчины — средняя (по РФ) зарплата представителей этой категории составляет тридцать восемь тысяч рублей. Самые высокие зарплаты у мужчин Чукотского автономного округа — 61 тысяча рублей. На втором месте — московские мужчины, которые в среднем получают 53 тысячи. На третьем — мужчины из Магаданской области (50.3 тысячи).

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Колесников Андрей Опубликовано в Вне политики   Теги Новости подарки

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