DNS‬ «предложили» увозить женщин в лес за плохие подарки на ‪День защитника Отечества‬‬

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Женщин, которые в преддверии Дня защитника Отечества уже закупились носками и пеной для бритья, вероятно, напугает рекламный ролик, созданный сетью магазинов бытовой техники DNS по случаю праздника. Ролик, как необходимо отметить, действительно получился весьма пугающим — смотрите видео ниже, чтобы убедиться в этом.

Женщины, испуганно закапывающие носки и пену для бритья в заснеженном лесу, куда их привезли мужья, должны, согласно замыслу создателей ролика, как бы символизировать, что в мире бывают и другие подарки.

Немного жесткий юмор рекламщиков, впрочем, пришелся по душе далеко не всем пользователям Интернета. Женщины, посмотревшие видео, пишут, например, что реклама получилась на редкость сексистской, а также преисполненной женоненавистничеством и насилием. Спорные утверждения, но спорить с людьми, которые всюду видят сексизм, разнообразное ненавистничество и насилие — довольно непростая задача, поэтому мы не будем этого делать.

"Вы вообще видели, какую рекламу делают для вашей сети магазинов, уважаемый Дмитрий Алексеев?", — обращаются пользователи социальных сетей к генеральному директору DNS. Некоторые и вовсе предположили, что ролик был изготовлен конкурентами DNS для того, чтобы нанести по сети репутационный удар. Это, однако, сомнительно, так как со своей рекламной функцией ролик, за счет своей вирусности, справляется более, чем отлично.