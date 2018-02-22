23 февраля в Москве ограничат продажу алкоголя

Для того, чтобы жители Москвы, планирующие принимать участие в завтрашних массовых мероприятиях, приуроченных ко Дню защитника Отечества, не напраздновались до несчастных случаев и правонарушений, власти столицы Российской Федерации ограничат продажу алкогольной продукции двадцать третьего февраля.
Это, согласно данным, опубликованным на официальном портале мэра Москвы и столичного правительства — стандартная мера, являющаяся традиционной для массовых гуляний, осуществляемых в Москве.
"Продажа спиртного будет ограничена. Алкогольную продукцию, в частности, нельзя будет купить непосредственно в местах проведения массовых мероприятий. Это — традиционный запрет, действующий в дни городских и государственных праздников и позволяющий в заметной степени снизить количество связанных с алкоголем правонарушений и травм", — рассказал средствам массовой информации Владимир Черников, руководитель Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.
День защитника Отечества, который завтра будет отмечать Россия, назывался Днем Советской Армии и Военно-морского флота до 1993-го года, а до 1946-го года праздник был известен как День Красной Армии и Военно-Морского Флота. С 2002-го года праздник является официальным выходным.
На Земле еще встречаются совершенно фантастические места, где создается ощущение нахождения на друго...
Зимние олимпийские игры 2018 Алина Загитова короткая программа мировой рекорд Олимпиада 2018
Правительство никогда не теряет оптимизма! Поэтому народ его и не находит.
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.