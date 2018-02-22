23 февраля в Москве ограничат продажу алкоголя

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Для того, чтобы жители Москвы, планирующие принимать участие в завтрашних массовых мероприятиях, приуроченных ко Дню защитника Отечества, не напраздновались до несчастных случаев и правонарушений, власти столицы Российской Федерации ограничат продажу алкогольной продукции двадцать третьего февраля.

Это, согласно данным, опубликованным на официальном портале мэра Москвы и столичного правительства — стандартная мера, являющаяся традиционной для массовых гуляний, осуществляемых в Москве.

"Продажа спиртного будет ограничена. Алкогольную продукцию, в частности, нельзя будет купить непосредственно в местах проведения массовых мероприятий. Это — традиционный запрет, действующий в дни городских и государственных праздников и позволяющий в заметной степени снизить количество связанных с алкоголем правонарушений и травм", — рассказал средствам массовой информации Владимир Черников, руководитель Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

День защитника Отечества, который завтра будет отмечать Россия, назывался Днем Советской Армии и Военно-морского флота до 1993-го года, а до 1946-го года праздник был известен как День Красной Армии и Военно-Морского Флота. С 2002-го года праздник является официальным выходным.