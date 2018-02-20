Секрет идеального поцелуя в кадре раскрыли эксперты

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Актриса из Соединенных Штатов Америки Эллисон Дженни поделилась профессиональным секретом, который способен улучшить экранную репрезентацию поцелуя. Для того, чтобы лицо партнера выглядело при поцелуе более кинематографично, его следует обхватить руками и натянуть кожу — говорит Эллисон.

И не только говорит, но и показывает — смотрите видео ниже. Это, если что, фрагмент телевизионного шоу The Graham Norton Show. Выглядит, безусловно, жутко, но юным актерам, как отмечает Дженни, этот трюк очень даже пригодится.

"Потом еще скажешь мне спасибо — заявила мне Мерил Стрип, когда мы снимали с ней сцену с поцелуем для картины "Часы". Я, признаться, была шокирована, когда она натянула кожу на моем лице, но потом поняла, что таким образом разглаживается носогубная складка, то есть лицо становится более выразительным. Да что тут рассказывать, давайте я лучше покажу", — сказала Эллисон Дженни и принялась показывать.

Поцелуи в кино (а также постельные сцены в целом) обсуждаются в последнее время в контексте интимных-скандалов, которые охватили Голливуд. Оказалось, что за тем или иным романтическим действом, изображенным в кадре, часто стоят домогательства и подобные вещи.