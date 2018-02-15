В Москве назвали самые необычные имена новорожденных в 2017 году

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В Российской Федерации, в отличие от какой-нибудь Исландии, разрешено называть новорожденных даже самыми необычными именами. Москвичи, как сообщает официальный портал столичной мэрии, пользуются этим правом на все сто процентов.

Убедиться в этом можно, если взглянуть на перечень самых необычных имен, которыми называли родившихся в Москве малышей в 2017 году.

"Среди необычных имен для мальчиков можно отметить такие: Ладомир, Велесвет, Патрикей, Форвард, Харлампий, Норд, Орфей и Франклин. Девочек тоже довольно часто называли весьма и весьма необычно — есть, например, имена Ладислава, Златозара, Искра, Аграфена, Васса, Исидора и Дорофея", — пишет портал мэра и правительства Москвы.

В не очень отдаленном будущем может получится так, что среди москвичей будут сплошные Златозары Харлампиевны и Дорофеи Орфеевны.

Впрочем, традиционные имена тоже не собираются так запросто сдавать позиции. Самым популярным мужским именем, между прочим, остается Александр. Правда, у девочек столь монолитного лидера нет — в 2017 году, например, в Москве лидировало имя Софья (София), однако мода на женские имена довольно быстро меняется.