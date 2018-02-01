Власти Исландии запретили называть детей одним из русских имен

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Популярное среди славян мужское имя Андрей не попало в реестр имен, которые разрешено давать родившимся в Исландии детям. В Исландии, если что, очень тщательно следят за чистотой языка, поэтому детей там можно называть только официально одобренными специальной комиссией именами.

В перечне разрешенных в Исландии имен, при этом, присутствуют следующие производные от распространенного греческого имени: Андреан, Андэ, Андреас, Андрес, Андри. А вот Андрея нет. Вероятно, потому, что в запросе о включении имени в реестр было написано "Andrej". Этот вариант не очень-то соответствует правилам исландского языка.

Но есть ведь такие варианты написания имени Андрей, как Andrey или Andrei! И действительно — отмечают члены комиссии, не исключая, что один из этих вариантов все-таки может появиться в перечне в будущем.

Ну а пока что никаких Андреев — говорят исландские власти, только недавно вписавшие в перечень разрешенных имен несколько новых. Это, в частности, Геймар, Бримтоур, Гудна, Иселин и Льйоуней.

В общей сложности в реестре содержится примерно 3600 имен. Все они соответствуют довольно строгим правилам, в частности, склоняются по четырем падежам исландского языка, а также включают только разрешенные буквы (в исландском нет букв С, Q, W и Z).