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Власти Исландии запретили называть детей одним из русских имен

Среда, 31 Января 2018 13:50
Власти Исландии запретили называть детей одним из русских имен Фото из открытых источников

Популярное среди славян мужское имя Андрей не попало в реестр имен, которые разрешено давать родившимся в Исландии детям. В Исландии, если что, очень тщательно следят за чистотой языка, поэтому детей там можно называть только официально одобренными специальной комиссией именами.

 

В перечне разрешенных в Исландии имен, при этом, присутствуют следующие производные от распространенного греческого имени: Андреан, Андэ, Андреас, Андрес, Андри. А вот Андрея нет. Вероятно, потому, что в запросе о включении имени в реестр было написано "Andrej". Этот вариант не очень-то соответствует правилам исландского языка.

 

Но есть ведь такие варианты написания имени Андрей, как Andrey или Andrei! И действительно — отмечают члены комиссии, не исключая, что один из этих вариантов все-таки может появиться в перечне в будущем.

 

Ну а пока что никаких Андреев — говорят исландские власти, только недавно вписавшие в перечень разрешенных имен несколько новых. Это, в частности, Геймар, Бримтоур, Гудна, Иселин и Льйоуней.

 

В общей сложности в реестре содержится примерно 3600 имен. Все они соответствуют довольно строгим правилам, в частности, склоняются по четырем падежам исландского языка, а также включают только разрешенные буквы (в исландском нет букв С, Q, W и Z).

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Колесников Андрей Опубликовано в Вне политики   Теги Новости имена

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