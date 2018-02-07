В США собака украла блины и подожгла дом

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Собака, похитившая блины, оставленные хозяевами на плите, едва не сожгла дом, когда случайно включила лапой одну из конфорок, осуществляя свой преступный замысел. Хозяевам, которых не было в этот момент дома, повезло, что сработала противопожарная сигнализация и к дому подоспели пожарные.

Вряд ли кто-нибудь вообще узнал бы об истинных причинах начавшегося пожара, если бы не видеозапись с камер наблюдения (смотрите видео ниже), которыми предусмотрительные владельцы дома оборудовали его.

"Понаставили камер и сигнализаций, а о предохранительном механизме для плиты не подумали, что это вообще такое, даже лапу поставить негде!", — пожаловался бы устроивший пожар золотистый ретривер, если бы мог.

Возгорание, как отмечают ликвидировавшие его пожарные, не нанесло значительного ущерба, так как не успело толком начаться. В целом, все это выглядит как реклама противопожарных сигнализаций, систем наблюдения, золотистых ретриверов и блинов — отмечают размышляющие о сущности вещей и явлений эксперты. Власти американского города Саутвик (штат Массачусетс), где имел место инцидент, тем временем, напоминают, что владельцам домашних питомцев следует уделять самое серьезное внимание разнообразным мерам предосторожности.