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В США собака украла блины и подожгла дом

Среда, 07 Февраля 2018 12:39
В США собака украла блины и подожгла дом Фото из открытых источников

Собака, похитившая блины, оставленные хозяевами на плите, едва не сожгла дом, когда случайно включила лапой одну из конфорок, осуществляя свой преступный замысел. Хозяевам, которых не было в этот момент дома, повезло, что сработала противопожарная сигнализация и к дому подоспели пожарные.

 

Вряд ли кто-нибудь вообще узнал бы об истинных причинах начавшегося пожара, если бы не видеозапись с камер наблюдения (смотрите видео ниже), которыми предусмотрительные владельцы дома оборудовали его.

 

"Понаставили камер и сигнализаций, а о предохранительном механизме для плиты не подумали, что это вообще такое, даже лапу поставить негде!", — пожаловался бы устроивший пожар золотистый ретривер, если бы мог.

 

Возгорание, как отмечают ликвидировавшие его пожарные, не нанесло значительного ущерба, так как не успело толком начаться. В целом, все это выглядит как реклама противопожарных сигнализаций, систем наблюдения, золотистых ретриверов и блинов — отмечают размышляющие о сущности вещей и явлений эксперты. Власти американского города Саутвик (штат Массачусетс), где имел место инцидент, тем временем, напоминают, что владельцам домашних питомцев следует уделять самое серьезное внимание разнообразным мерам предосторожности.

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Колесников Андрей Опубликовано в Вне политики   Теги Новости собака

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