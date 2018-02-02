Вот это атака! Собака прокусила ягодицу российскому футболисту

Владельца агрессивной собаки, которая укусила за ягодицу экс-игрока ЦСКА Кирилла Корбана, уже разыскивают сотрудники правоохранительных органов Подмосковья — сообщает Лайф.
Собака напала на Кирилла Корбана на территории поселка "Летний отдых", расположенного под Москвой. Подробности инцидента не раскрываются, но известно, что агрессивный пес чуть было не откусил футболисту ягодицу.
Спортивная карьера Корбана начиналась в столичном ЦСКА, где он выступал в дублирующем составе. Расставшись с армейцами, Корбан играл в минском "Динамо", а затем в "Торпедо-РГ", "Волгограде" и латвийском клубе "Даугава". С 2013 года выступает в чемпионате ЛФК Москвы за ФК "Приалит Реутов".
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