Первый запуск ракеты, созданной частной компанией в Новой Зеландии

Фото из открытых источников

Впервые в истории запуск космической ракеты был проведен частной компанией. Это происшествие было зафиксировано в Новой Зеландии. К запуску не имеют отношения правительственные организации, тем не менее мероприятие было согласовано с мировой общественностью. Еще более любопытным видится тот факт, что первый запуск ракеты был отменен буквально за пару секунд до начала работы двигателей.

Частные ракеты в космосе

Новозеландское предприятие Rocket Lab подготовило и осуществило тестовый запуск созданной собственными специалистами ракеты. Это уникальный случай, ранее к космическим испытаниям допускались только лишь государственные организации, но Новая Зеландия дала добро на испытания ракеты, названной Electron.

Первый ее запуск с треском провалился. Инженеры обнаружили критическую ошибку буквально через несколько секунд после того, как были запущены двигатели. А международные скептики ожидали нового провала, но его не последовало.

Из статьи, размещенной по адресу https://topblognews.ru/hi-tech/chastnaya-kompaniya-rocket-lab-uspeshno-zapustila-raketu-electron/, вы сможете узнать о том, что ракета использовалась не просто так. Ее разработали для того, чтобы осуществить доставку на орбиту трех спутников коммерческого назначения:

предназначенный для снимков Земли спутник от Planet Lab, разработка которого осуществлялась параллельно с созданием ракеты-носителя Electron и ее дублера под именем Still Testing;

спутник о Spire для сбора данных о передвижении космических кораблей, спутников и прочих объектах на земной орбите;

еще одно изделие от Spire для анализа погодной ситуации в разных уголках Земли, а также для предсказания природных катаклизмов.

Полет ракеты-носителя длился чуть более девяти минут. О том, как именно он осуществлялся, можно прочитать по указанной ссылке.

Новая веха в истории освоения космоса

Благодаря новозеландским ученым теперь разработчики со всех стран могут пробовать свои силы в изучении космоса. Правда, для этого им придется заручиться поддержкой крупных международных космических организаций. В планах компании Rocket Lab дальнейшее освоение космического пространства, строительство новых спутников самостоятельно и в партнерстве с другими организациями.

И уже имеются некоторые данные о новых разработках и их внедрении.

По материалам сайта https://topblognews.ru/.