Первый запуск ракеты, созданной частной компанией в Новой Зеландии

Впервые в истории запуск космической ракеты был проведен частной компанией. Это происшествие было зафиксировано в Новой Зеландии. К запуску не имеют отношения правительственные организации, тем не менее мероприятие было согласовано с мировой общественностью. Еще более любопытным видится тот факт, что первый запуск ракеты был отменен буквально за пару секунд до начала работы двигателей.
Новозеландское предприятие Rocket Lab подготовило и осуществило тестовый запуск созданной собственными специалистами ракеты. Это уникальный случай, ранее к космическим испытаниям допускались только лишь государственные организации, но Новая Зеландия дала добро на испытания ракеты, названной Electron.
Первый ее запуск с треском провалился. Инженеры обнаружили критическую ошибку буквально через несколько секунд после того, как были запущены двигатели. А международные скептики ожидали нового провала, но его не последовало.
Из статьи, размещенной по адресу https://topblognews.ru/hi-tech/chastnaya-kompaniya-rocket-lab-uspeshno-zapustila-raketu-electron/, вы сможете узнать о том, что ракета использовалась не просто так. Ее разработали для того, чтобы осуществить доставку на орбиту трех спутников коммерческого назначения:
Полет ракеты-носителя длился чуть более девяти минут. О том, как именно он осуществлялся, можно прочитать по указанной ссылке.
Благодаря новозеландским ученым теперь разработчики со всех стран могут пробовать свои силы в изучении космоса. Правда, для этого им придется заручиться поддержкой крупных международных космических организаций. В планах компании Rocket Lab дальнейшее освоение космического пространства, строительство новых спутников самостоятельно и в партнерстве с другими организациями.
И уже имеются некоторые данные о новых разработках и их внедрении.
По материалам сайта https://topblognews.ru/.
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