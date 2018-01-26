Пятница 26 января 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Наука» Первый запуск ракеты, созданной частной компанией в Новой Зеландии

Первый запуск ракеты, созданной частной компанией в Новой Зеландии

Пятница, 26 Января 2018 11:57
Первый запуск ракеты, созданной частной компанией в Новой Зеландии Фото из открытых источников

Впервые в истории запуск космической ракеты был проведен частной компанией. Это происшествие было зафиксировано в Новой Зеландии. К запуску не имеют отношения правительственные организации, тем не менее мероприятие было согласовано с мировой общественностью. Еще более любопытным видится тот факт, что первый запуск ракеты был отменен буквально за пару секунд до начала работы двигателей.

 

Частные ракеты в космосе

 

Новозеландское предприятие Rocket Lab подготовило и осуществило тестовый запуск созданной собственными специалистами ракеты. Это уникальный случай, ранее к космическим испытаниям допускались только лишь государственные организации, но Новая Зеландия дала добро на испытания ракеты, названной Electron.

 

Первый ее запуск с треском провалился. Инженеры обнаружили критическую ошибку буквально через несколько секунд после того, как были запущены двигатели. А международные скептики ожидали нового провала, но его не последовало.

 

Из статьи, размещенной по адресу https://topblognews.ru/hi-tech/chastnaya-kompaniya-rocket-lab-uspeshno-zapustila-raketu-electron/, вы сможете узнать о том, что ракета использовалась не просто так. Ее разработали для того, чтобы осуществить доставку на орбиту трех спутников коммерческого назначения:

 

  • предназначенный для снимков Земли спутник от Planet Lab, разработка которого осуществлялась параллельно с созданием ракеты-носителя Electron и ее дублера под именем Still Testing;
  • спутник о Spire для сбора данных о передвижении космических кораблей, спутников и прочих объектах на земной орбите;
  • еще одно изделие от Spire для анализа погодной ситуации в разных уголках Земли, а также для предсказания природных катаклизмов.

 

Полет ракеты-носителя длился чуть более девяти минут. О том, как именно он осуществлялся, можно прочитать по указанной ссылке.

 

Новая веха в истории освоения космоса

 

Благодаря новозеландским ученым теперь разработчики со всех стран могут пробовать свои силы в изучении космоса. Правда, для этого им придется заручиться поддержкой крупных международных космических организаций. В планах компании Rocket Lab дальнейшее освоение космического пространства, строительство новых спутников самостоятельно и в партнерстве с другими организациями.

 

И уже имеются некоторые данные о новых разработках и их внедрении.

 

По материалам сайта https://topblognews.ru/.

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в Наука   Теги ракета

Главное за сутки
«Героям сало»: Российский сенатор принял за уборщицу депутата Рады‍ «Героям сало»: Российский сенатор принял за уборщицу депутата Рады‍ Константин Косачев, руководитель комитета Совфеда по международным делам, объяснил, что на самом деле случилось в Страсбурге, где, как сообщили украинские средства массовой информации, он вступил в довольно своеобразный контакт с…
Минтруд назвал заболевания для получения бессрочной инвалидности‍ Минтруд назвал заболевания для получения бессрочной инвалидности‍ Максим Топилин, начальник министерства труда и соцзащиты Российской Федерации, заявил, что согласно проекту постановления правительства "О внесении изменений в Правила признания лица инвалидом", инвалидность будет устанавливаться при первичном обращении бессрочно…
Moody's улучшило прогноз по суверенному рейтингу РФ со стабильного на позитивный Moody's улучшило прогноз по суверенному рейтингу РФ со стабильного на позитивный Международное рейтинговое агентство Moody's улучшило прогноз по суверенному рейтингу РФ со стабильного на позитивный, подтвердив его на уровне "Вa1", говорится в сообщении агентства. Как отмечается в пресс-релизе, долгосрочный рейтинг эмитента…

Читайте также
Ученые нашли способ научить человека левитировать Ученые нашли способ научить человека левитировать Британские ученые, осуществлявшие эксперименты с так называемым "акустическим тяговым лучом", немного приблизились к тому, чтобы заставить человека левитировать. Ученые из Университета Бристоля, в частности, направили тот самый акустический тяговый луч…
Учёные: Мозг женщин не отключается во время занятий любовью Учёные: Мозг женщин не отключается во время занятий любовью Повышение активности половых органов не всегда ведет к уменьшению активности мыслительных органов — говорят канадские ученые, выяснившие, что женский мозг более активен во время секса, чем мужской. Сотрудники расположенного в…
Учёные из Израиля доказали, что женщины портят жизнь‍ Учёные из Израиля доказали, что женщины портят жизнь‍ Израильские и американские ученые приблизились к пониманию фундаментальной причины, по которой у людей усложняется и портится жизнь (особенно семейная). Масштабный опрос, произведенный сотрудниками Университета Беркли и Университета Бар-Илана, показал, что…
Ученые обнаружили способ замедлить старение Ученые обнаружили способ замедлить старение Для того, чтобы замедлить старение организма, необходимо всего лишь подавить активность белкового соединения C/EBPβ-LIP — заявляют авторы специфического исследования, опубликованного в репозитории bioRxiv. Выяснилось, что активность белка C/EBPβ-LIP отвечает за…
Фото
Национальный парк Йосемити, который понравится далеко не всем Национальный парк Йосемити, который понравится далеко не всем

Национальный парк Йосемити по праву считается одним из самых красивых в Соединенных Штатах. Многочис...

Видео

 

Самолет садится в ШТОРМ. Дюссельдорф

Опрос

Как, на ваш взгляд, следует бороться с насилием в школах?

 

Анекдот дня

Прежде чем призывать уничтожить Содом и Гоморру, вы сначала продайте виллу в Содоме и закройте счета в Гоморре.

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Центр косметологии Силуэт - гарант Вашей красоты Центр косметологии Силуэт - гарант Вашей красоты
Фотокосметологические манипуляции, косметологические процедуры и контурная пластика. Все эти и множество других специальных процедур восстановят здоровье и внешнюю красоту пациента. Обратившись в Центр косметологии по адресу Сущевский вал 16, каждый пациент получает комплексное исследование состояния организма и квалифицированную помощь врачей, младшего медицинского персонала. Специализированное оборудование…
Как сдать ЕГЭ на 100 баллов? Рассказывает Михаил Ланцман Как сдать ЕГЭ на 100 баллов? Рассказывает Михаил Ланцман
Пожалуй, можно без преувеличения сказать, что 99,9% современных школьников стремится успешно сдать Единый государственный экзамен. При этом, они хотят не просто сдать его, а набрать более 80 баллов из 100 возможных. Это поможет поступить в институт или университет своей мечты на лучшую специальность. Фактически все…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB Всего предложений:(65)
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB от4720руб.
Цена от Next72
Sony PlayStation 4 500Gb Все предложения (44)
Sony PlayStation 4 500Gb от20000руб.
Цена от Smartfon44
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb Все предложения (45)
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb от12600руб.
Цена от Smartfon44
Компьютеры
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.