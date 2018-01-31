Американских йогов обвинили в расизме

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Белые граждане Соединенных Штатов Америки, практикующие йогу, тем самым укрепляют идеи о превосходстве белой расы и приближают эпоху нового колониализма. Так решили ученые из Мичиганского университета.

Буйный расцвет йоги, наблюдаемый в США в последние годы — это всего лишь очевидное проявление тотальной культурной пустоты белого общества, умноженной на идеи о белом супремасизме. Не обошлось тут и без вездесущих глобализации и капитализма.

Соответствующие выводы сделала Шрина Ганди, преподаватель религиоведения из Мичиганского университета, сконцентрировавшаяся на изучении истинных причин невиданной популярности йоги среди американцев.

Граждане США, как утверждает женщина, относятся к йоге так же, как и к любому другому модному увлечению — то есть исключительно потребительски. Американцам, соответственно, плевать на мощные культурные корни йоги, уходящие вглубь тысячелетий.

"Это не тот расизм, который может угрожать жизни, а тот, который является частью глобальной порочной системы. При которой люди относятся ко всему поверхностно и потребительски. Все это, конечно же, очень печально", — говорит Шрина Ганди.