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Американских йогов обвинили в расизме

Среда, 31 Января 2018 10:37
Американских йогов обвинили в расизме Фото из открытых источников

Белые граждане Соединенных Штатов Америки, практикующие йогу, тем самым укрепляют идеи о превосходстве белой расы и приближают эпоху нового колониализма. Так решили ученые из Мичиганского университета.

 

Буйный расцвет йоги, наблюдаемый в США в последние годы — это всего лишь очевидное проявление тотальной культурной пустоты белого общества, умноженной на идеи о белом супремасизме. Не обошлось тут и без вездесущих глобализации и капитализма.

 

Соответствующие выводы сделала Шрина Ганди, преподаватель религиоведения из Мичиганского университета, сконцентрировавшаяся на изучении истинных причин невиданной популярности йоги среди американцев.

 

Граждане США, как утверждает женщина, относятся к йоге так же, как и к любому другому модному увлечению — то есть исключительно потребительски. Американцам, соответственно, плевать на мощные культурные корни йоги, уходящие вглубь тысячелетий.

 

"Это не тот расизм, который может угрожать жизни, а тот, который является частью глобальной порочной системы. При которой люди относятся ко всему поверхностно и потребительски. Все это, конечно же, очень печально", — говорит Шрина Ганди.

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Колесников Андрей Опубликовано в Вне политики   Теги Новости расизм

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