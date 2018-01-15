В Нью-Йорке начали проводить занятия йогой в стиле ню

Фото из открытых источников

Йога в стиле ню, занятия которой отныне доступны жителям Нью-Йорка, должна, согласно грандиозному замыслу организаторов, привлечь к занятиям новую аудиторию.

Речь идет об уникальной практике от компании Naked in Motion — соглашаясь посещать занятия по йоге голышом, клиенты обязуются участвовать в занятиях исключительно без одежды. Каких-то других требований нет — кроме отсутствия стеснительности, понадобится разве что свой собственный коврик для йоги. Ну и, само-собой, желание совершенствовать тело и дух.

«Раньше я не особенно-то интересовался йогой, однако теперь, когда узнал об этих занятиях, стал по-другому относится ко всем этим практикам», — говорит один из клиентов.

В заявлениях о безальтернативной обнаженности, впрочем, есть некоторый подвох — если попытаться разобраться в правилах, то окажется, что организаторы занятий сделали поблажку для транссексуалов и женщин — они могут посещать занятия в нижнем белье.

Стоимость одного занятия по йоге в стиле ню колеблется в диапазоне пятнадцати - двадцати пяти долларов. В группах, при этом, занимаются от пятнадцати до тридцати человек.