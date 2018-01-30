Малахов рассказал о новых подробностях в истории Шурыгиной и Семенова

Фото из открытых источников

В деле об изнасиловании Дианы Шурыгиной появились новые подробности, которые, как отмечает известный телеведущий Андрей Малахов, все еще не оставляющий эту историю в стороне, могут все изменить.

Малахов, как стало известно накануне, опубликовал результаты собственного расследования, которое он проводил с того самого момента, как Сергей Семенов (человек, обвиненный в изнасиловании Дианы Шурыгиной) оказался за решеткой.

Семенов, напомним, не так давно освободился из колонии, в которой он отбывал свой срок — эта новость "оживила" историю Дианы Шурыгиной и заставила общественность снова о ней говорить. Некоторые посчитали, что отсидев в колонии всего год, Семенов вряд ли осознал свое поведение и раскаялся.

Но оказывается, что не все так просто. Семенова выпустили из тюрьмы, однако он продолжает быть несвободным — движения Сергея ограничены электронным браслетом, поэтому он не может, например, восстановиться в институте или устроиться на работу.

На самое главное — это новая подробность истории Дианы и Сергея. Поговорив с одной из участниц вечеринки, Малахов выяснил, что занимаясь сексом с Семеновым, Шурыгина была сверху, то есть проявляла активность самостоятельно. То есть, если это и можно назвать изнасилованием, то пострадавшей стороной можно считать разве что Семенова.