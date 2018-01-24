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В Москве появилось 11 мест для селфи с виртуальным Ломоносовым

Среда, 24 Января 2018 11:44
В Москве появилось 11 мест для селфи с виртуальным Ломоносовым Фото из открытых источников

Мечтаете о селфи с Михаилом Ломоносовым? (Ну мало ли) Тогда вам повезло — в столице РФ появились места, где можно сфотографировать себя с 3D-копией основателя Московского государственного университета.

 

Согласно данным, опубликованным на портале мэра и правительства Москвы, сделать себяшку с Ломоносовым можно двадцать четвертого и двадцать пятого января. Но не где попало, а в специально отведенных для этого местах, которых целых одиннадцать.

 

Это в основном парки и скверы, а также улицы в центре города. Сделать селфи с Ломоносовым, в частности, можно на Цветном и Тверском бульварах, на ВДНХ, "Сокольниках", в Парке Горького и на территории "Зарядья". Ранее 3D-копия великого русского ученого была лишь на Воробьевых горах, около главного здания МГУ.

 

Для того, чтобы сфотографироваться с Ломоносовым, необходимо воспользоваться городским приложением Histars.

 

Виртуальный Ломоносов распространился по Москве не просто так, а в честь Дня студента — подчеркивается на портале мэра и правительства столицы. То есть после двадцать пятого января 3D-копия ученого останется, как и раньше, только на Воробьевых горах.

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Колесников Андрей Опубликовано в Вне политики   Теги Новости селфи

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