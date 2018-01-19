Ученые из США назвали самых надоедливых членов семьи

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Ученые из Соединенных Штатов Америки, сконцентрировавшиеся на изучении внутрисемейных отношений, выяснили, что негативный опыт в общении между членами семьи чаще всего встречается в случаях, когда речь идет об общении с мамами, сестрами и женами.

В общем, с членами семьи женского пола. Именно они чаще всего оказываются надоедливыми и просто "неудобными" для своих родственников и супругов. Исследование, посвященное проблеме, появилось на страницах издания American Sociological Review.

"Отношения внутри семьи могут быть очень сложными — с одной стороны от них в наибольшей степени зависит ваша жизнь, а с другой — иногда общение с родственниками бывает просто невыносимым. Наше исследование показало, что особенно невыносимым оно бывает тогда, когда вам приходится общаться с женщинами", — говорит ведущий автор проекта, сотрудник университета Калифорнии в Беркли, Клод Фишер.

Опросив тысячу жителей Калифорнии, Фишер и его коллеги пришли к интересным выводам — оказалось, что негативный опыт в общении с членами семьи встречается гораздо чаще, чем негативный опыт при общении с друзьями и знакомыми (в 15% случаев против 7%). Но еще более интересным оказалось то, что чаще всего негативный опыт бывает при общении с родственниками женского пола.