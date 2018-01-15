45-летняя британка вышла замуж за призрака пирата Карибского моря

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"Роман с призраком пирата, который убивал и грабил в Карибском море несколько сотен лет назад — это лучшее, что было в моей жизни!", — говорит жительница Великобритании, которая вышла замуж за привидение-пирата.

Что вообще происходит — спросите вы. Ничего особенного, просто кто-то сходит с ума, а другие находят это забавным — ответим мы. Под "другими" подразумеваются, например, многочисленные родственники невесты, участвовавшие в церемонии.

Еще бы не поучаствовать в столь необычном событии, ведь сорокапятилетняя Аманда Тиг, влюбившаяся в воображаемое привидение, арендовала судно и перевезла всех участников свадьбы в нейтральные воды, где церемония якобы обрела законную силу.

"Ах, Джек, такой милашка! Да, кстати, вы знаете, что именно он стал прототипом того самого голливудского Джека Воробья? Не знаете? А следовало бы!", — отмечает невеста.

В общем, психические расстройства, конечно, могут выглядеть забавно, но в целом, ситуация довольно пугающая. Общественность наверняка прекратит умиляться, если завтра Аманда Тиг наймет команду головорезов и начнет грабить каких-нибудь рыбаков, говоря при этом, что делает это по просьбе мужа.