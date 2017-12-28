ВЦИОМ: Каждый пятый россиянин одобряет отказ от бумажных трудовых книжек

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Полный отказ от бумажных трудовых и переход на их электронные аналоги поддерживают восемнадцать процентов жителей Российской Федерации. Такие данные были получены по итогам масштабного социологического исследования, которое провели специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Согласно результатам опроса ВЦИОМ, которые появились сегодня на официальном сайте организации, большинство респондентов (пятьдесят три процента опрошенных) поддерживают сохранение обоих форматов трудовых книжек.

"Каждый второй россиянин выступает за одновременное действие обоих форматов трудовых. А за тотальный переход на электронные трудовые книжки высказывается каждый пятый", — говорится в сообщении ВЦИОМ.

Сторонники полного перехода на электронные трудовые книжки считают, что таким образом будет радикально увеличена степень доступности информации. Плюс, это позволит упростить процедуру восстановления данных при, например, потере бумажного носителя.

Соответствующий опрос был проведен в середине декабря при помощи телефонного интервью. В исследовании приняли участие тысяча двести человек из разных регионов Российской Федерации.