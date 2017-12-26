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ВЦИОМ: Россияне относятся к Вооруженным силам РФ одобрительно

Вторник, 26 Декабря 2017 11:06
ВЦИОМ: Россияне относятся к Вооруженным силам РФ одобрительно Фото из открытых источников

Подавляющее большинство жителей России (восемьдесят восемь процентов) одобряет деятельность Вооруженных сил Российской Федерации. Россияне, соответственно, хотят видеть своих близких родственников в рядах ВС РФ. Об этом свидетельствуют данные, полученные сотрудниками Всероссийского центра изучения общественного мнения в результате очередного социологического исследования.

 

Удивительно, но еще пять лет назад показатель, который сейчас приближается к девяноста процентам, составлял немногим более пятидесяти процентов — отмечают официальные представители ВЦИОМ.

 

"На серьезный сдвиг, который произошел в общественном сознании относительно Вооруженных сил, повлияли, например, успехи, продемонстрированные войсками России в Сирии", — говорят социологи.

 

В 2015 году только сорок семь процентов респондентов подобного опроса хотели бы видеть своих родных в рядах ВС РФ. В 2014 году соответствующий показатель был немного выше — на уровне пятидесяти трех процентов. Нынешний опрос показал, что показатель составил рекордные шестьдесят восемь процентов.

 

Большая часть респондентов (девяносто три процента) уверена, что если над Российской Федерацией нависнет реальная военная угроза, то Вооруженные силы справятся с ней и защитят Россию.

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Колесников Андрей Опубликовано в Армия   Теги Новости Армия России

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