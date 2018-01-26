Минтруд назвал заболевания для получения бессрочной инвалидности‍

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Максим Топилин, начальник министерства труда и соцзащиты Российской Федерации, заявил, что согласно проекту постановления правительства "О внесении изменений в Правила признания лица инвалидом", инвалидность будет устанавливаться при первичном обращении бессрочно по целому ряду заболеваний.

Президент России Владимир Путин, напомним, встретился с инвалидами в начале декабря 2017-го, и по итогам мероприятия поручил правительству принять меры по совершенствованию экспертизы, при помощи которой лиц с инвалидностью признают таковыми официально.

Путин, в частности, обратил внимание на несовершенство процедуры медико-социальной экспертизы, которая вынуждает инвалидов проходить экспертизу несколько раз в тех случаях, где хватило бы и одного раза.

Речь идет об инвалидах, у которых в принципе невозможен какой-либо реабилитационный эффект, однако они, несмотря на этот факт, вынуждены проходить переосвидетельствование каждый год.

В перечне причин инвалидности, по которым она будет устанавливаться бессрочно и при первом обращении, присутствуют синдром Дауна (и другие хромосомные аномалии), нарушение свертываемости крови, миодистрофия Дюшенна, терминальная почечная недостаточность, а также множество других заболеваний.