Минтруда: У России есть деньги на выполнение президентского демографического пакета

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В федеральном бюджете России есть средства, необходимые для исполнения пакета президентских поручений, направленного на улучшение демографической ситуации в стране. Такое заявление сделал на сегодняшнем пленарном заседании Совета Федерации начальник министерства труда и социальной защиты Российской Федерации Максим Топилин.

"В бюджете предусмотрены соответствующие средства на три года вперед. Речь идет о сумме в пятьсот тридцать миллиардов рублей. Этих денег хватит для реализации всех демографических поручений президента, в том числе и тех, которые только будут одобрены сегодня", — заявил Максим Топилин, отвечая на вопрос спикера Совфеда о порядке финансирования демографического пакета.

Ипотечные кредиты, ясли и детские сады, детские поликлиники и пособия — деньги на все это в российском бюджете, по словам Топилина, есть.

Четыреста девятнадцать из пятисот тридцати миллиардов рублей, предусмотренных в бюджете на три года — деньги, направленные на продление и расширение программы маткапитала, а также на организацию ежемесячных выплат родителям первого ребенка.