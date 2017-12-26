Минтруда: У России есть деньги на выполнение президентского демографического пакета

В федеральном бюджете России есть средства, необходимые для исполнения пакета президентских поручений, направленного на улучшение демографической ситуации в стране. Такое заявление сделал на сегодняшнем пленарном заседании Совета Федерации начальник министерства труда и социальной защиты Российской Федерации Максим Топилин.
"В бюджете предусмотрены соответствующие средства на три года вперед. Речь идет о сумме в пятьсот тридцать миллиардов рублей. Этих денег хватит для реализации всех демографических поручений президента, в том числе и тех, которые только будут одобрены сегодня", — заявил Максим Топилин, отвечая на вопрос спикера Совфеда о порядке финансирования демографического пакета.
Ипотечные кредиты, ясли и детские сады, детские поликлиники и пособия — деньги на все это в российском бюджете, по словам Топилина, есть.
Четыреста девятнадцать из пятисот тридцати миллиардов рублей, предусмотренных в бюджете на три года — деньги, направленные на продление и расширение программы маткапитала, а также на организацию ежемесячных выплат родителям первого ребенка.
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