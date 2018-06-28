В правительстве России предложили приравнять номер мобильного телефона к паспорту‍

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Законопроект, предусматривающий подтверждение личности граждан Российской Федерации по номеру мобильного телефона, был изучен экспертами правительственной рабочей группы по нормативному регулированию цифровой экономики.

Текст соответствующего законодательного документа оказался в распоряжении у издания "Ведомости". Предполагается, что кроме мобильного телефона у граждан РФ будет несколько идентификаторов — это, в частности, биометрическая (дактилоскопическая, например) информация, а также электронная подпись.

Рассмотрев законопроект, рабочая группа отправила его на доработку, однако положения, касающиеся использования мобильного номера в качестве средства идентификации личности, в документе остались.

Но в целом пока что рано делать какие-то выводы — эксперты предполагают, что если номер мобильного телефона и останется в финальной версии законопроекта об идентификации граждан, то область его применения может быть довольно существенно ограничена.

В прошлом году уже сообщалась, что депутаты Государственной думы предлагали сделать средством идентификации SIM-карту. Говорили даже, что "симки" со временем заменят паспорта, однако на самом деле ничего подобного не планировалось — SIM-карты должны лишь дополнить привычные идентификаторы.