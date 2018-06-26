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Госдума РФ обвинила США в нагнетании обстановки вокруг Арктики

Вторник, 26 Июня 2018 12:19
Госдума РФ обвинила США в нагнетании обстановки вокруг Арктики Фото из открытых источников

Пытаясь вести свою игру в Арктике и нагнетая обстановку вокруг этого региона, Соединенные Штаты Америки не способствуют нормальному международному сотрудничеству в области освоения Севера — заявил Алексей Чепа, заместитель председателя комитета Государственной думы России по международным делам.

 

Ранее, напомним, начальник Пентагона Джеймс Мэттис сказал, что Америка должна вывести свою игру в Арктике на новую ступень, то есть, например, увеличить численность своих арктических подразделений береговой охраны.

 

Комментируя заявления Мэттиса, Чепа отметил, что Россия не собирается сворачивать свои арктические программы, так как их реализация открывает значительные перспективы для отечественной экономики.

 

"Освоение Арктики — это не какая-то игра, а очень важное направление, связанное с территориями, которые граничат с Россией. Этот факт наделяет на правом вести работы в этом направлении. А вот нагнетание обстановки, которым занимаются в США, не способствует мирному сотрудничеству в рамках решения конкретных задач", — добавил Чепа, отметив, что Россия не будет отказываться от своих интересов и сможет защитить их в случае реальной опасности.

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Колесников Андрей Опубликовано в Политика   Теги Новости Арктика
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