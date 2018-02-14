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Ставшие причиной гибели Ан-148 проблемы нашли у Sukhoi Superjet

Среда, 14 Февраля 2018 08:19
Ставшие причиной гибели Ан-148 проблемы нашли у Sukhoi Superjet Фото из открытых источников

Неполадки самолета Ан-148, названные вероятной причиной катастрофы, в которой погиб 71 человек, все чаще наблюдаются и у Sukhoi Superjet 100. К примеру, за неделю до катастрофы на проблемы с расхождением показателей скорости жаловались пилоты «Аэрофлота». 

 

Комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) после расшифровки самописцев назвала официальную версию крушения 11 февраля Ан-148 в Подмосковье. По мнению специалистов, пилоты могли получать неверную информацию о скорости полета из-за обледенения приемников полного давления.

 

За два дня сильных снегопадов на самолетах Sukhoi Superjet 100 было зафиксировано семь таких неполадок, а всего с 2011 года — 14, сообщает Лента.ру.

 

При этом, как указывает «Коммерсантъ», Росавиация не имеет претензий к самолету Sukhoi Superjet 100, но требует обратить внимание на низкое качество подготовки летного поля к приему и выпуску самолетов.

 

В результате крушения Ан-148 «Саратовских авиалиний» погибли 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Катастрофа произошла через несколько минут после вылета, во время набора высоты.

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Волкова Алена Опубликовано в Технологии   Теги крушение самолета

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