Минздрав: Продавцам могут запретить продавать алкоголь пьяным‍

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Отправляясь в магазин за "дозаправкой", нетрезвые граждане Российской Федерации могут начать натыкаться на подкрепленный законом отпор — говорят официальные представители Министерства здравоохранения, поясняя, что соответствующие меры будут весьма действенным дополнением к программе профилактики алкоголизма.

Отечественные организации и ИП, осуществляющие реализацию алкогольной продукции, смогут отказывать в продаже спиртного уже и так пьяным гражданам на полностью законных основаниях.

Тут есть, безусловно, целый ряд довольно туманных особенностей. Неясно, например, на основании чего продавцы будут определять степень трезвости покупателей. Что если алкоголь попытается приобрести человек, который выглядит, как пьяный, однако на самом деле трезв как стеклышко? Получив подкрепленный законом отказ (а то и несколько отказов), гражданин с и без того пошатнувшимся здоровьем может совсем, например, впасть в депрессию. В общем, довольно сложная тема.

Но в Минздраве, тем не менее, уверены, что такая законодательная инициатива должна способствовать борьбе с пьянством, которое до сих пор является одним из самых угрожающих России социальных явлений.