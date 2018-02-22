Ученые узнали, когда человечество победит алкоголизм

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Естественный отбор, как утверждают исследователи из Соединенных Штатов Америки, со временем приведет к тому, что у людей выработается непереносимость к спиртному. Материал, посвященный грядущей победе над алкоголизмом, появился в научном издании Nature Ecology & Evolution.

Сотрудники Пенсильванского университета, осуществившие исследование, проанализировали образцы ДНК двух с половиной тысяч людей, прежде чем делать выводы.

"Мы выявили несколько мутаций, которые могут объяснить эволюционные изменения, наблюдаемые у современных людей. Это, в частности, генетические мутации, которые повышают сопротивляемость к малярии, а также изменения в генах, которые относятся к группе ADH", — говорит доктор Кейси Элизабет Джонсон, один из ведущих авторов исследования.

Но при чем тут алкоголизм и победа над ним? При том, что одна из обнаруженных учеными мутаций отвечает за кодирование фермента, который окисляет спирт.

Мутация, как предполагают исследователи, может привести к появлению естественной защиты от алкоголя, которая будет проявляться, например, в виде тошноты, наступающей сразу же после употребления спиртного. Людям с такой мутацией, в общем, будет не до алкоголизма. А распространится она примерно через тысячу лет.