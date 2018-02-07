В Госдуму внесли проект закона о возврате летнего времени

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В Государственную думу Российской Федерации был внесен законопроект, авторы которого предлагают вернуть стране так называемое летнее время. Закон, согласно электронной базе данных нижней палаты парламента, был внесен депутатом Госдумы от партии "Единая Россия" Андреем Барышевым.

Авторы внесенного в Госдуму документа предлагают установить время столицы РФ равным национальной шкале времени России, которая соответствует времени UTC + 4.

Отказ от летнего времени приводит к ежегодной потере около двух сотен светлых часов — подсчитали ученые географического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова.

Это, кроме очевидного снижения качества жизни граждан России, приводит и к повышению затрат на искусственное освещение, то есть у отказа от летнего времени есть и вполне конкретный экономический минус.

Так, по крайней мере, говорят сторонники возврата летнего времени. В целом же, вопрос перевода стрелок часов является довольно комплексным — отмечают компетентные эксперты, по словам которых, принимать те или иные решения в этой сфере нужно чрезвычайно взвешенно.