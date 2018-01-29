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Какую судьбу готовит министерство финансов России криптовалютам?

Понедельник, 29 Января 2018 09:00
Какую судьбу готовит министерство финансов России криптовалютам? Фото из открытых источников

В ряде стран торговля  криптовалютами  разрешена на законом уровне.  Законопроект, опубликованный  министерством финансов России о регулировании криптовалют в России ставит перед собой цель  узаконить добычу, обмен и торговлю криптовалютами в нашей стране.

 

Согласно новому законопроекту, министерство финансов дало следующее определение цифровым финансовым активам: «имущество в электронной форме, созданное с использованием шифровальных (криптографических) средств». Несмотря на то, что к ним министерство отнесло криптовалюты и токены, сами эти цифровые валюты так и не признаны на территории Российской Федерации как платежное средство.

 

Проводить обмен или торговлю криптовалютами можно только на специальных биржах. Биржи, в свою очередь, имеют право открывать кошельки, и то лишь для идентификации пользователя. Порядок открытия счета и его ведение будет устанавливаться Центробанком России.

 

Кроме этого в законопроекте имеется определение “майнинга” и смарт-контактов. Их отнесли к предпринимательской деятельностью, в ходе которой цифровой предприниматель создает криптовалюты с целью получить за это вознаграждение. А вот что касается налогов, которыми правительство планирует обложить криптовалютчиков, то об этом пока ничего не говорится.

 

В свою очередь, те пользователи, у которых нет статуса опытного и подтвержденного инвестора, имеют право покупать криптовалюты в объеме не более пятидесяти тысяч российских рублей.

 

В случае, если этот законопроект пройдет три чтения в Государственной думе, а также будет одобрен Советом Федерации и подписан Владимиром Владимировичем Путиным, в силу он вступит через три месяца (90 дней) со дня публикации в официальных СМИ и размещении на правительственных интернет-ресурсах.

 

Отметим, что в целом ряде стран обмен и торговля криптовалютами официально разрешены. Чаще всего криптовалюта рассматривается либо как товар, либо же как инвестиция, поэтому подлежит налогообложению.

 

В Германии, например, Биткоин признан правительством расчетной денежной единицей, а в Японии он используется как платежное средство. А вот в Китае, наоборот, любые операции с Биткоином официально запрещены и караются законом. В Швейцарии криптовалюты находятся в одном ряду с другими валютами стран мира.

 

Известно, что в России хотят создать свой аналог Биткоина, который намерены назвать “битрублем”. На создание битрубля уже потрачено несколько сотен миллионов рублей. Но до сих пор не ясно, кто будет заниматься выпуском битрублей — учредитель либо Центробанк. Также есть опасения касательно возможной девальвации битрубля, к тому же любая криптовалюта легко поддается спекуляциям и может за считанные дни упасть в курсе.

 

Мнения аналитиков касательно того, нужна ли России своя криптовалюта, диаметрально противоположны. По словам некоторых аналитиков, даже в тех странах, где активно пользуются самой популярной в мире криптовалютой — биткоином — общий обмен виртуального крипторынка не более четырех миллиардов долларов.

 

Поэтому, по их словам, ни Центробанк, ни коммерческие банки не станут рисковать и вкладывать крупные суммы денег в криптовалюту. Другие же аналитики заявляют, что создание своей российской криптовалюты даст возможность избежать проблем с неожиданным отзывов лицензий.

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Александр Неукропный Опубликовано в Финансы и кризис   Теги криптовалюта Россия

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