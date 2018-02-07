Кремль получил список желающих вернуться в Россию бизнесменов

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У Кремля появился перечень российских предпринимателей, которые в силу различных причин вынуждены скрываться от российского правосудия за границей, однако хотят вернуться на родину. О появлении списка сообщил представителям прессы Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ.

В данный момент, как отметил Песков, список прорабатывается специалистами правоохранительных ведомств, которые сосредоточенно рассматривают каждое присутствующее в нем имя.

"Тут вряд ли удастся применить какой-то единый подход, потому что случаи у людей, попавших в этот список, самые разные. Придется приложить немало усилий, чтобы рассмотреть все уникальные случаи и принять справедливые решения по каждому из них", — сказал Песков.

О существовании целого множества российских бизнесменов, которые скрываются от отечественного правосудия за рубежом, но хотят вернуться в РФ, не так давно напомнил общественности Борис Титов, бизнес-омбудсмен и кандидат в президенты России. Титов встретился с некоторыми из тех самых скрывающихся от российского правосудия бизнесменов и заявил, что проблема, на самом деле, весьма серьезная.