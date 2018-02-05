Олигархам, которые бежали из России, могут простить уголовные дела

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Борис Титов, бизнес-омбудсмен и кандидат на пост главы Российской Федерации, раскрыл подробности законодательной инициативы, по итогам которой будут закрыты уголовные производства в отношении российских олигархов, бежавших от правосудия за границу.

По словам Титова, правоохранительные органы России действительно могут закрыть дела, фигурантами которых являются бежавшие бизнесмены. Это, по словам омбудсмена, пойдет на пользу отечественной экономике.

"Речь идет о вполне нормальных ребятах. Просто в России на них заведены уголовные дела, поэтому они не могут вернуться на родину. Такое желание, при этом, у них есть, что, конечно же, плюс", — заявил Борис Титов, предварительно встретившись с теми самыми бизнесменами.

Известно, что Борис Титов передал президенту Российской Федерации Владимиру Путину список российских олигархов, которые вынужденно находятся за рубежом, однако хотят вернуться домой.

"Российские следственные органы просто забыли, что у них открыты уголовные дела против бизнесменов. Нужно напомнить правоохранителям о том, что эти дела необходимо закрывать. Некоторая часть таких дел будет закрыта автоматически, а по некоторым нужно, конечно, разбираться", — отметил Титов.