США опубликовали «Кремлевский доклад»

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Минфин США представил "кремлевский доклад", пишет ТАСС. В документе содержится 210 имен: 114 крупных чиновников РФ и руководителей госкомпаний, а также 96 олигархов.

Так, в "кремлевский список" включили премьер-министра Дмитрия Медведева и членов кабинета министров, в числе которых глава Минэнерго Александр Новак, министр транспорта Максим Соколов, глава Минпромторга Денис Мантуров.

В список попали руководитель администрации президента РФ Антон Вайно и помощник главы государства Владислав Сурков, пресс-секретарь российского лидера Дмиртий Песков, Громов. Также в перечне - Матвиенко, Володин, Сечин, Миллер, Нарышкин, Бортников, экс-глава "Россетей" Бударгин, глава Росатома, "Интер РАО", "Русгидро", руководители госбанков ВТБ и Сбербанк Андрей Костин и Герман Греф, глава ВЭБ Сергей Горьков, Дерипаска, руководители РЖД, ОАК и "Аэрофлота", глава Ростеха Чемезов и глава "Газпрома" Миллер, основной акционер СУЭК и "Еврохима" Мельниченко, а также Вексельберг, глава "Яндекса" Аркадий Волож и бывший совладелец Mail.ru Group Юрий Мильнер.

Среди фигурантов "списка олигархов" - советники президента РФ Клименко и Глазьев, предприниматели Алишер Усманов, Роман Абрамович, Сулейман Керимов, создатель "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский, Петр Авен, Владимир Потанин, Пумпянский, Рашников, Мордашов. В перечень также включены Аркадий и Борис Ротенберги, Геннадий Тимченко, Олег Тиньков, Алекперов, Михельсон, Гурьев и Гуцериев.

При этом в американском минфине уточнили, что на фигурантов "кремлевского доклада" не распространяются в США никакие ограничения и запреты. Так называемый список олигархов также не является санкционным, никакие ограничения против его фигурантов не вводятся, сделки с ними американцам ничем не грозят, если только ограничительные не были введены в отношении того или иного лица ранее.