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Составлен примерный портрет типичного столичного преступника

Четверг, 01 Февраля 2018 10:40
Составлен примерный портрет типичного столичного преступника Фото из открытых источников

Данные о людях, которые совершали разнообразные правонарушения в Москве в 2017 году, помогли столичным полицейским составить портрет среднего преступника.

 

Выяснилось, в частности, что большая часть преступлений совершается гражданами, которым от тридцати до сорока девяти лет. В 2017 году таковых оказалось 16 756. Самая немногочисленная категория преступников — несовершеннолетние граждане. Их по итогам 2017-го было выявлено 559.

 

Среди молодежи 18-24 и 25-29 лет было выявлено 6.3 и 6.9 тысяч преступников, соответственно. Нарушителей правопорядка, которым исполнилось 50, в 2017 году было 2.8 тысячи.

 

Интересная деталь, установленная правоохранителями, заключается в том, что средний преступник — это, как правило, человек с довольно низким уровнем образованности. Среди пойманных в прошлом году преступников, в частности, гораздо меньше обладателей диплома вуза (в четыре раза), чем обладателей аттестата зрелости или диплома о среднем профобразовании.

 

Еще одна интересность — большое количество преступников-руководителей. Их оказалось на несколько сотен больше, чем учащихся учебных заведений.

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Колесников Андрей Опубликовано в Право   Теги Новости преступник

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