Супружеская измена станет уголовным преступлением в Таджикистане

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Уголовная ответственность за супружеские измены — новая реальность, в которой предстоит жить гражданам Таджикистана. Местные власти уверены, что такая мера не только поможет укрепить институт семьи, но и снизит количество преступлений, провоцируемых ревностью.

Новость о планируемом в Таджикистане появлении уголовной ответственности за измены опубликовало информационное агентство Sputnik, ссылающееся на генерального прокурора Таджикистана, Юсуфа Рахмона.

"У нас растет число убийств и других тяжких правонарушений, совершаемых на почве ревности. Для того, чтобы как-то повлиять на сложившуюся неблагоприятную ситуацию, мы и решили сделать супружескую измену уголовно наказуемым деянием", — говорит генпрокурор.

Кроме профилактики преступлений, новое законодательство должно способствовать укреплению института брака, который в современных реалиях трещит по швам не только, кстати, в Таджикистане.

Какая конкретно уголовная ответственность будет предусмотрена в Таджикистане за адюльтер — пока что не сообщается. Плюс, непонятно, не приведет ли новый закон к еще большему росту числа преступлений (уже по другой статье).